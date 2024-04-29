廢棄物處理量能不足 台南爆垃圾危機？

台南營造業景氣正熱，但廢棄物去化管道量能明顯不足，處理費又漲得驚人。有議員指出，台南邁入垃圾危機中，應要求工業區依法設事業廢棄物處理設施，針對非法棄置也勤查重罰、加強推動源頭減量。市府表示，積極以公私協力方式設棄置場，有兩處科技工業區要設焚化爐已通過環評，未來可處理更多廢棄物。

南市環保局長許仁澤說，城西焚化爐正汰舊換新中，預計2026年2月完工，處理量每日900公噸；南科將新增1座日處理量80公噸焚化爐，已發包中，2026年4月完工；另設於安南區的資源回收細分類廠已在2月完成招標，2027年完工，日處理量100公噸以上。

市議員蔡筱薇指出，近3年台南查獲的非法廢棄物棄置案件，種類以廢塑膠混合物、營建混合物、廢木材混合物為大宗，而資料顯示，南市從2018年到2022年核發建造件數2萬3916件，營建案暴增，可預期營建廢棄物的清除、處理與再利用的需求將上升，但大部分是政府無法掌握流向，自然成了有心人士「暴利」來源。

蔡筱薇說，廢棄物產量不斷飆升，業者清除價格也跟著上揚，早期清運廢棄物送焚化爐，1公斤只要1.7元，目前已漲到1公斤8至10元；另有議員說，若數量有限，清理加處理費更喊價到1公斤20元。1名環保人員表示，目前台南事廢每公噸處理費約8000元，比起部分縣市上萬元，算漲得較少。

蔡筱薇指出，台南現有的工業、科學園區，規畫廢棄物處理設施辦法仍不夠完善，部分工業區的廢棄物是委託地方協助，從而壓縮處理量能。環保局回應，台南科技工業區將設置日處理量255公噸的廢棄物處理設施，已經通過第6次環差分析，可收區外廢棄物，並朝SRF能源方向規畫；柳營科技工業區也要設置日處量80公噸焚化爐，並已通過環評。