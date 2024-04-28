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廢棄物處理量能不足 處理費大漲 南市議員：邁入垃圾危機

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供

台南營造業景氣正熱、工業區大規模招商，但廢棄物去化管道量能明顯不足，處理費漲得驚人，市議員指台南邁入垃圾危機中。環保局表示，除積極推動以公私協力方式設置棄置場，南科也在增設焚化爐，另兩處科技工業區要設置焚化爐已通過環評，未來可處理更多廢棄物，有效解決問題。

南市環保局長許仁澤表示，城西焚化爐正汰舊換新中，預計2026年2月完工，處理量每日900公噸；南科將新增1座日處理量80公噸焚化爐，已發包中，2026年4月完工；另設於安南區的資源回收細分類廠已在今年2月完成招標，2027年完工，日處理量100公噸以上。台南科技工業區將設置日處理量255公噸的廢棄物處理設施，已通過第6次環差分析，可收區外廢棄物，並朝SRF能源方向規畫；柳營科技工業區也要設置日處量80公噸焚化爐，並已通過環評。

市議員蔡筱薇指出，近3年台南查獲的非法廢棄物棄置案件，種類以廢塑膠混合物、營建混合物、廢木材混合物為大宗，而資料顯示，南市從2018年到2022年核發建造件數2萬3916件，因營建案暴增，可預期營建廢棄物的清除、處理與再利用的需求將上升。但快速成長的營建廢棄物，有大部分是政府無法掌握流向，自然成了有心人士「暴利」來源。

蔡筱薇認為，南市兩座焚化爐的處理量能緊繃，永康焚化爐已啟用16年，城西焚化爐則是24年，設備日漸老舊，導致處理量跟著下降，但廢棄物產量又不斷飆升，業者清除價格也跟著上揚，早期清運廢棄物送焚化爐，1公斤只要1.7元，但目前已經漲到1公斤8至10元。有議員更指，若數量有限，清理加處理費更喊價到1公斤20元。有環保人員表示，目前台南市廢每公噸處理費約8000元，比起部分縣市上萬元，算漲得較少。

蔡筱薇指出，近幾年台商回流，台南工業區大規模招商，但現有的工業、科學園區，規畫廢棄物處理設施辦法卻不夠完善，雖然環保署早就修正廢清法第32條，要求新設工業區及科學園區要設置事廢處理設施，但現況是環保局「公親變事主」，部分工業區的廢棄物是委託地方協助，從而壓縮處理量能。因此，除應求工業區依廢棄物清理法規設置事業廢棄物處理設施外，針對非法棄置預防管理，市府應該加強推動源頭減量並勤查重罰。

國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供
國內廢棄物處理量能不足，廢棄物流竄亂倒，迫害環境。圖／南市環保局提供

台南 廢棄物 焚化爐

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