登革熱噴藥惹詬病 南市改用煙霧壓罐

台南市去年本土登革熱病例高達2萬1532例，今年已有19例本土病例及5例境外病例，加上誘卵桶監測平均陽性指數增加，平均溫度又高於去年，已進入警戒期，議員擔心去年引發民怨的熱煙霧噴槍惡夢再現；衛生局表示，今年調整改用「煙霧壓罐」為主，不需過度包裹防護，不會再看到化學兵大陣仗噴藥情況。

議員蔡筱薇說，截至25日全台累計224例本土登革熱確診病例，高雄19例、台南24例、屏東9例及嘉縣1例，近日高溫多雨，汛期將近，相關指標數據上升，大家害怕連續噴藥、收罰單日子重演。

去年疫情險峻，接獲確診通知後，單一確診個案居住地或活動地半徑50公尺進行戶內化學防治，半徑100公尺同步戶外化學防治，強行進室內以熱煙霧機清消，許多住家一噴再噴，議員林美燕提醒檢討噴藥作為，不要再製造民怨。

衛生局長李翠鳳說，今年改以煙霧壓罐為主，不需過度包裹防護，即能達到消滅病媒蚊數量，降低疫情擴散風險。噴霧罐藥劑成分等同熱煙霧機使用「合成除蟲菊酯」類合格藥劑，防治效果等同熱煙霧機空間噴灑。

蔡筱薇說，接獲民眾陳情質疑1至3月宣導期，為何收到紅單罰款？李翠鳳說是誤會，去年查獲積水容水容器孳生病媒蚊孑子，共開3628件裁處書，數量多，處理到今年寄發，宣導期只開勸導單，4月1日起查獲孳生源才開罰。

今年超前部署，雨季前加強天溝防治，增加社區動員組，疫情發生防堵擴散，招募百位定點醫師監測，至今通報367例，每周平均通報由17例增加到122例，檢測均為PCR陰性，增聘48名具相關經驗人力，配派到熱區公所，提前防治。