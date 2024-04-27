台南科技執法攔查7輛嘉縣載運不明廢土車 全部重罰

為遏止載運廢棄物車輛跨縣市清運棄置的不法行為，台南市環保局執行科技執法攔車，以縮時攝影鎖定高風險熱區，日前結合警方鎖定台61線交流道口執行大型車輛攔查專案，共計攔了7輛載運不明廢土，經查為來自嘉義縣八掌溪河川疏浚工程，但司機均未能提供處理地點證明文件且都不願說明廢土去處，已聯絡產源管理單位請其加強查核，以防不法情事，本案全數依法告發，最高可處30萬元以下罰鍰。

環保局指出，過去常在台61線附近發現跨縣市非法清運及傾倒廢棄物情事，由於該區域有大量魚塭、農地等未開發土地，且具備作為替代道路的條件，考量交流道靠近主要道路的車流量較高，環保局推動科技執法攔車專案，針對各路口使用縮時攝影鎖定高風險熱區，以減少巡查人力負擔，再安排在特定區域展開不定時、不定期攔查，以強化對非法行為的監控。

環保局結合警方攔車時，分別發現7輛載有砂石的大型車輛無法提出隨車證明文件，全數依法告發，用嚴厲手段遏止不法傾倒情事發生。依據違反廢棄物清理法第9條第1項規定，廢棄物、剩餘土石方清除機具應隨車持有載明廢棄物、剩餘土石方產生源及處理地點之證明文件，以供檢查。

台南市府強調，對跨縣市非法清運棄置行為零容忍，除展開熱點攔查外，更跨域、跨局處且攜手中央權責單位成立廢棄物非法棄置小組，擴大取締環保犯罪，全力杜絕非法清運。此外，將違規車輛車牌建立資料庫，近期將設置電子圍籬系統，以遠端科技進行監控，一旦發現異常清運車輛，可快速鎖定可疑不法人士，在最短時間內破獲環保犯罪，全方位防堵非法清運及棄置亂象，呼籲清運業者得隨車攜帶廢棄物來源證明文件，以便攔查時當場核實。