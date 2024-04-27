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外送雲端廚房夯 恐成食安漏洞

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導

台南是美食之都，議員質詢關切食安問題，指近來外送平台服務興盛，產生許多沒有開放內用、沒有招牌「雲端廚房」，出餐後直送消費者手上，若未納入食安管理，恐成「幽靈廚房」；並批衛生局「食安地圖」資訊量極少，恐讓市民及觀光客誤以為台南市「食安優良餐廳」寥寥無幾。衛生局表示已主動稽查9家雲端廚房，符合食安要求，也將加強「食安地圖」納入更多優良店家。

議員朱正軒表示，近來食安事件頻傳，愈來愈多業者出餐後直接透過外送平台送到消費者，若無法納入食安管理，恐引起消費疑慮。

衛生局說，雲端廚房是新型態餐飲業概念，以虛擬形式存在，不具備實體餐廳空間，透過網路平台提供外送或自取服務，目前轄內列管9家業者，其中6家稽查合格，2家停業，另1家無營業，將持續列管新興產業業者，維護食品安全。

衛生局呼籲雲端廚房業者落實食品製程、環境衛生及自主管理，包括產品品質衛生、人員、設備及環境衛生等。另公告規範餐飲業應依規定投保產品責任保險，未事先投保依食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

朱正軒也關切食安地圖資訊量極少，恐讓市民及觀光客誤以為「食安優良餐廳」寥寥無幾；議員李宗霖也說，衛生局應建立一套完整安全標準認證機制，讓民眾到餐飲店就可清楚知道這是官方認可。

衛生局長李翠鳳表示，「衛生優良店」已達141家，資料未更新會改進，另只要符合GHP食品良好衛生規範，就會發給標章。有此標章店家代表環境衛生、人員健康監測都符合標準，未來擴大公告創造雙贏。

幽靈廚房 衛生局 食安

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