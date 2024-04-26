鋒面降雨 曾文、烏山頭及南化水庫估進帳千萬噸

鋒面影響，台南昨天、今天間歇性雷雨，局部區域24小時累積雨量約100毫米，未造成嚴重淹水災情；而曾文、烏山頭及南化3座主要水庫，預估進水總量約1000萬公噸。

水利署南區水資源分署水情資料顯示，截至今晚6時，以灌溉為主的曾文水庫，有效蓄水量1億7702萬公噸，蓄水率35.07%；連通曾文水庫的烏山頭水庫，有效蓄水量5818萬公噸，蓄水率74.14%。2水庫蓄水率合計40.33%，相較昨天上午10時蓄水率跌破4成，已有回升。

供應台南民生、工業用水的南化水庫，截至今晚6時，有效蓄水量2415萬公噸，蓄水率26.99%，水位也些許回升。

南區水資源分署預估，曾文、烏山頭及南化等3座主要水庫，2天進水總量約1000萬公噸，期待明天降雨挹注更多蓄水。

台南市政府水利局表示，台南市上午9時30分大雷雨，仁德區最大10分鐘雨量21毫米，超過道路側溝保護標準，造成部分路段淹水，雨勢趨緩後，上午10時快速退水；東區及南區局部路段因暴雨淹水，待降雨漸歇，10分鐘至15分鐘也快速消退。