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嘉市保安里長補選明天投票 無黨籍4搶1

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
蕭萬長故鄉嘉義市保安里長補選周末登場， 4名候選人都無黨選戰平和。記者魯永明／攝影
蕭萬長故鄉嘉義市保安里長補選周末登場， 4名候選人都無黨選戰平和。記者魯永明／攝影

嘉義市7連霸保安里長李憲桐2月間意外辭世，依選罷法明天舉行補選，候選人日前抽號次籤，1號蕭明章、2號林秀如、3號黃美足、4號李憲桐的妻子吳美珠，全都無黨籍。此次藍、綠、白的嘉市黨都皆表示，未提名候選人、無重點支持對象；據分析，四腳督選局，少了政黨輔選競爭，選情仍難料。

保安里在全市里鄰調整前曾是最大里，有逾8千選票，後來分成保安、保生、保福等3里，目前保安里有3172名選民，在西區各里排名第15。保安里是前副總統蕭萬長故鄉，過去返鄉參選立委勝選，戶籍就在此。

前里長李憲桐連任7屆保安里長，20多年服務有口皆碑，熱心地方事務不落人後，2014年選連任為同額，2018年他在三腳督選局仍獲70%選票，2020年再次同額當選，不料2月間參加餐會後發生意外辭世，享壽74歲。

補選共4人完成登記，分別是李憲桐夫人吳美珠、另名前里長蕭良材兒子蕭明章、北興義警分隊長林國華女兒林秀如、鄰長黃美足。選委會表示，補選選民人數3172人，設置3個投開票所，投票結果下午5時前揭曉。

1名熟悉在地的人士分析，以保安里大小選舉結果，政黨色彩不明顯，選人不選黨，本屆總統選舉結果綠大藍，4名候選人主要靠與里民交情、社交關係、家族等關係拜票。

補選 選罷法

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