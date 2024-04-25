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台南楠西梅嶺賞螢季開幕恐遇大雨 周末活動暫定取消

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
原訂本周末即將舉辦的2024台南楠西梅嶺賞螢季開幕活動，因周末假期恐有鋒面豪雨來襲，且該活動地點位處梅嶺山區，為顧及賞螢遊客的安全，27、28日開幕式及相關活動取消辦理。圖／南市觀旅局提供
原訂本周末即將舉辦的2024台南楠西梅嶺賞螢季開幕活動，因周末假期恐有鋒面豪雨來襲，且該活動地點位處梅嶺山區，為顧及賞螢遊客的安全，27、28日開幕式及相關活動取消辦理。圖／南市觀旅局提供

原訂本周末即將舉辦的2024台南楠西梅嶺賞螢季開幕活動，因中央氣象署氣象預報，台南周末假期恐有鋒面豪雨來襲，且該活動地點位處梅嶺山區，為顧及賞螢遊客的安全，觀旅局與楠西區公所經評估後，今宣布27、28日開幕式及相關活動取消辦理。

觀旅局表示，楠西梅嶺風景區伍龍步道是台南賞螢的好去處，但因中央氣象署氣象預報，本周末假期天氣氣候不佳，且恐有鋒面豪雨來襲，伍龍步道又位在山區，顧及賞螢遊客的安全，且下雨天螢火蟲並不會現身，決定先行取消活動。

觀旅局也提到，賞螢季首周活動雖取消，但相信在近期幾波鋒面雨水的幫助下，未來可望再迎來一波螢火蟲大爆發，因此，針對已在線上報名27日、28日的賞螢民眾，可另自行選擇後2周各梯次前往報到，無需另行報名。

楠西區公所說，為避免民眾在天氣狀況不佳情況下仍進入賞螢步道徒增危險，主要針對賞螢區「梅嶺伍龍步道」進行管制，接下來活動期間亦視氣候狀況，隨時將相關訊息公告於活動粉絲專頁，待評估天氣狀況許可及步道無安全疑慮後公告開放時間，請遊客密切關注。

此外，原定於開幕式表演活動、農夫市集、樹下音樂會及在地美食品嘗等，預計會延後至後續活動期間辦理，歡迎民眾屆時一同來賞螢。

台南 氣象署 螢火蟲 豪雨 賞螢

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