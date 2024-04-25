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台韓觀光交流會嘉縣登場 力拚互訪300萬人次

中央社／ 嘉義縣25日電

台韓觀光交流會議今天在嘉縣登場，台灣觀光協會會長葉菊蘭說，交流會辦在嘉義是希望韓國旅客能從首都圈擴及地方，達成台韓一年互訪300萬人次目標。今年1月台韓互訪已超過20萬人次。

台韓觀光交流會議由台灣觀光協會與韓國旅行業協會共同主持，葉菊蘭、交通部觀光署長周永暉、韓國旅行業協會會長吳敞熙、駐台北韓國代表部副代表崔鳳圭、主辦城市嘉義縣副縣長劉培東等200多人參加，其中韓方有79人與會。

葉菊蘭接受媒體聯訪表示，今年1月外國入台旅客韓國人占最多，超過11萬人次，為了讓韓國客人常出現在首都圈之外的地方，這次交流會辦選在嘉義舉辦，也希望透過網路的介紹，吸引韓國年輕人來台，達成2019年雙方訂下一年互訪300萬人次的目標。

此外，UNWTO（聯合國世界觀光組織）預測2024年旅遊消費趨勢，旅客仍然偏好區間旅行，往來台灣與韓國的航班，不用3個小時就能到達，是彼此推動觀光互訪的最大利基點。

吳敞熙說，韓國人感覺台灣人很親切，韓國人也喜歡逛非都會區，希望台灣的業者能多多介紹台灣地方城市給韓國人知曉；此次韓國參訪團約有70幾人，韓國人對阿里山並不熟悉，回去後會好好推薦阿里山。

周永暉指出，嘉義縣的森林鐵路、日出雲海、咖啡、茶與鄒族部落為嘉義旅遊四寶，能夠帶給首遊客和重遊客不同體驗的地方城市。交通部觀光署也持續以主題旅遊為題，如fly-cruise（飛航郵輪）、鐵道旅遊、運動休閒等主題方向持續深化努力，吸引國際旅客來台觀光。

台灣觀光協會強調，2023年台韓兩國旅客互訪已恢復至COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前近7成，共有170萬578人次。今年1月韓國來台旅客更高達11萬3192人次，榮登來台旅客第1名，而台灣訪韓旅客在今年1月有9萬2806人次，超越疫前同期表現，可見兩國互訪熱度持續上升。

嘉義 葉菊蘭

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