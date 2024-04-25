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台南七股光電案場施工如常 里長批如貼「狗皮膏藥」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
台南市七股區光電案場面積逾全區10分之1，道路旁、村落附近就能看到太陽能板。記者莊曜聰／攝影
台南市七股區光電案場面積逾全區10分之1，道路旁、村落附近就能看到太陽能板。記者莊曜聰／攝影

台南市沿海地區種電爭議多，台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會去年11月發起「反不當種電」公民連署，今年1月向南市府遞交陳情書，希望從嚴審查、總量管制，還給農漁民生存空間，當時適逢選舉，傳出光電案場全停工，但自救會成員觀察「選後一切如常」，據悉大型案場均已完成，目前僅剩少數案場還在施作。

七股區反不當種電聯盟指出，七股區土地面積約1.1萬公頃，超過10分之1被拿來種電，不符比例原則。在地里長陳中正、黃仙立說，民眾不是反對綠電，但感覺沒有管理機制，開發商找到土地就申請，東一塊、西一塊像「狗皮膏藥」，不少案場就在大馬路邊，甚至就在聚落附近，實在太離譜。

地方人士表示，總統大選時包括國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲都曾到當地表達關心，侯也簽名連署「反不當開發」，光電案場被當成「政治提款機」，為避風頭，當時還在施工的案場都被要求停工，工人沒錢領為此還頗有怨言，但隨著選舉落幕又如往常，目前較大型的案場都已完工，一切平靜，只剩下電場運轉時發出的低頻音嗡嗡作響。

自救會成員觀察，目前光電業者對七股的開發已經到一個階段，施工期間對地方造成的交通、噪音及環境影響都告一段落，居民不再那麼在意，但自救會仍在運作，會留意區內是否有業者獵地或新案場開發，彼此間流通訊息，注意是否有不當開發行為。

南市府經發局指出，業者在七股區申請地面型光電設置案已經相當於「關門」，去年僅有2件，目前申請的光電案場類型均為漁電共生，包括農業局、經發局在內的相關單位都會做好把關工作。

台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電」公民連署，今年1月間向市府遞交陳情書。資料照／記者吳淑玲攝影
台南七股區里長聯誼會、七股區居民自救會發起「反不當種電」公民連署，今年1月間向市府遞交陳情書。資料照／記者吳淑玲攝影

種電 自救會

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