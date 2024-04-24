嘉市鼓勵長者洗牙口腔檢查 口腔保健選拔祭摸彩券獎金

嘉市府衛生局與牙醫師公會合作舉辦第2屆樂齡勇壯口腔保健選拔活動，祭出摸彩券、比賽獎金，鼓勵長者參加洗牙或口腔檢查、組隊潔牙比賽，上午市長黃敏惠偕同牙醫及來賓，在楊子立牙醫診所宣傳，呼籲樂齡族應重視口腔健康，落實定期口腔檢查。

活動對象設籍或現居嘉市65歲以上民眾，分為三大部分：5月1日起至9月20日止，至指定合作牙醫院所洗牙或口腔檢查，可獲摸彩券，有10萬元好禮相送。參與受檢者，經牙醫師推薦符合資格，依年齡分四組 (65-69歲、70-79歲、80-89歲、90歲以上)，由牙醫師團隊評選出各組「口腔保健達人」前3名，即「對咬牙最多且牙齒狀況最佳者」，就有機會獲得最高獎金5千元。

年滿65歲以上長者，不限男女團體組隊（每隊5人）參加10月20日上午東區體育館舉辦的「潔牙比賽」，即日起至5月31日下午5點前受理報名，報名後有專責醫師培訓及每隊補助3千元材料費，團體競賽獎金最高1萬元，個人獎最高3千元。三項活動同時在10月20日比賽會場公開摸彩及頒獎。

黃敏惠說，嘉市要跟上國際倡議「8020運動」，也就是80歲長者至少保存20顆能夠正常咀嚼、提供生理需要功能牙，維持最基本的口腔功能狀態，有助提高銀髮族的生活品質。去年舉辦第一屆活動，是全台首創大規模長者參與潔牙的活動，今年持續辦理，讓口腔健康落實在全人照護中。

衛生局長廖育瑋表示，去年開辦3個月，參與診所洗牙或口腔檢查的民眾共計472人，女性多於男性，平均72.41歲，整體缺牙數平均5.55顆，牙齦炎程度以輕度 (36.4%)最多，80.7%有牙周病以中度最多；對咬牙數量平均8.81對，藉口腔檢查才能得知長者口腔現況，超前部署做口腔預防工作。