1年9個月禁捕漁 台南漁民怒吼：要吃飯、要討海

台南市灣裡、喜樹、鯤鯓、安平、四草、土城仔等沿海舢筏舢舨漁民今天前往市政陳情，要求開放小型籠具及刺網漁船能進入1.5海浬（2.7公里）沿岸海域內作業，漁民高呼口號「要討海、要吃飯」，「1年禁止漁民9個月捕漁無法生存」；農業局指出，先前試辦期間仍發生86件棚架錨定繩遭割斷，蚵農抗議損失慘重，會與養蚵與漁民再協調出雙贏的方式。

數十位漁民在市議員李啟維陪同下，前往市府陳情，漁民憤慨表示，政府禁止出海作業不合理也不合法，只能7、8、9月颱風天出海，是要漁民的命嗎？，他們是小型船筏，但規定1.5海里等於2.7公里以外才能作業，越外面風浪越大，對小型船筏相對危險，他們的漁業執照就是寫著近海沿岸，難道是寫假的。

據了解，台南沿海一帶是重要蚵棚區，棚架下方魚類生態資源豐富，也是刺網及籠具漁民喜愛的漁場，但以往常發生刺網繩與棚架錨定繩糾纏，懷疑是漁民割斷繩索毀損蚵棚，漁民不滿在沒有任何證據之下，就禁止漁民在該區作業，實在不公平，「如果有證據願受懲罰」。

李啟維也說，政府一昧禁止漁民出海作業，不但不能解決問題，還會製造更多問題，因為同樣是漁民，大家都要生活，政府應有更好管理配套，創造雙贏，盡速讓漁民出海作業，避免事態過大。

農業局漁港所長張順得表示，去年12月4日至今年3月3日曾試辦「台南市海域開放小型漁船經營刺網及籠具作業試辦計畫」，試辦期間仍有養蚵漁民通報有86棚蚵棚被割錨定繩而流失，引發漁業糾紛問題，試辦期滿後，加強管理巡查21次，發現未署名籠具7批予以沒入，並加強勸導違規捕漁。

農業局指出，每年10月1日至翌年6月30日淺海牡蠣養殖期間，自2014年開始禁止未滿5噸籠具漁船於本市距岸1.5浬內海域作業；另從2019年開始禁止刺網漁業漁船（筏）在禁漁區海域內作業，違反規定者依漁業法第65條，處新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。