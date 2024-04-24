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成大醫院門診大樓停車場前車流多 即日起到6月底將交管

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導
台南市北區成功大學醫學院附設醫院，因周邊車流繁忙，即日起至6月30日止，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，請用路人多加留意。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區成功大學醫學院附設醫院，因周邊車流繁忙，即日起至6月30日止，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，請用路人多加留意。記者黃宣翰／翻攝

台南市北區成功大學醫學院附設醫院，為南部最大規模的大學醫學中心，因周邊車流繁忙，即日起至6月30日止，每周一至周五上午9點至12點、下午1點30分至下午4點，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，請用路人多加留意。

成大醫院平日上午就診民眾多，常有排隊進門診大樓地下停車場車輛停等機慢車道並造成回堵，影響小東、勝利路口交通。

台南市警五分局長洪宏榮說，為改善該處交通壅塞及車輛爭道情形，警分局與院方研商於小東路門診大樓停車場前，進行車道管制措施，籲請行經當地的民眾於小東、勝利路口時，提早決定行車路線，讓小東路車流能順利進行。

管制時間：即日起至6月30日止，每周一至周五上午9點至12點、下午1點30分至下午4點止。 管制地段：在小東路段機慢車優先道二分之一車道，自小東路公車亭前10公尺至門診三號門小東路上機車停等待區前；全長約70公尺。管制方式：擺放交通錐及連桿，區隔排隊車輛進出。

成大醫院駐衛警察隊隊長胡元德特別提醒，欲開車至成大醫院看診民眾，院方小東路門診大樓停車場，提供445格汽車停車格，惟空間仍有限，建議民眾可將車輛停放於鄰近汽車停車場車位資訊或載乘成大醫院接駁車，不必擔心停車問題，省時又便利。

台南市北區成功大學醫學院附設醫院，即日起至6月30日止，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，圖為交管路段示意圖。圖／台南市警五分局提供
台南市北區成功大學醫學院附設醫院，即日起至6月30日止，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，圖為交管路段示意圖。圖／台南市警五分局提供

停車場 成大醫院 車道

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