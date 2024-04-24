成大醫院門診大樓停車場前車流多 即日起到6月底將交管

台南市北區成功大學醫學院附設醫院，為南部最大規模的大學醫學中心，因周邊車流繁忙，即日起至6月30日止，每周一至周五上午9點至12點、下午1點30分至下午4點，警方於該院門診大樓小東路車道實施管制，請用路人多加留意。

成大醫院平日上午就診民眾多，常有排隊進門診大樓地下停車場車輛停等機慢車道並造成回堵，影響小東、勝利路口交通。

台南市警五分局長洪宏榮說，為改善該處交通壅塞及車輛爭道情形，警分局與院方研商於小東路門診大樓停車場前，進行車道管制措施，籲請行經當地的民眾於小東、勝利路口時，提早決定行車路線，讓小東路車流能順利進行。

管制時間：即日起至6月30日止，每周一至周五上午9點至12點、下午1點30分至下午4點止。 管制地段：在小東路段機慢車優先道二分之一車道，自小東路公車亭前10公尺至門診三號門小東路上機車停等待區前；全長約70公尺。管制方式：擺放交通錐及連桿，區隔排隊車輛進出。