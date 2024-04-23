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立委陳亭妃合作對象曝光 暖萌泰迪熊颳起「萌」政治

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
民進黨立委陳亭妃（右）今早化身「妃妃姐姐」宣布「合作對象」，將與泰迪熊台灣代理異業結盟，首波聯名文創商品「妃熊厲害手搖扇」即日起開放索取，在近期黨內掀起茶壺風暴前，先颳起一股「萌政治」旋風。圖／陳亭妃服務處提供
民進黨立委陳亭妃（右）今早化身「妃妃姐姐」宣布「合作對象」，將與泰迪熊台灣代理異業結盟，首波聯名文創商品「妃熊厲害手搖扇」即日起開放索取，在近期黨內掀起茶壺風暴前，先颳起一股「萌政治」旋風。圖／陳亭妃服務處提供

近期民進黨台南市地方黨部主委改選，被視為黨內2026縣市長選舉前哨戰，引發話題，不過，正國會立委陳亭妃在登記首日就喊出派系「不推代理人」，面對外界猜測是否會與其他派系合作，陳亭妃今早則化身「妃妃姐姐」宣布「合作對象」，將與泰迪熊台灣代理異業結盟，首波聯名文創商品「妃熊厲害手搖扇」即日起也開放索取，在黨內掀起茶壺風暴前，先颳起一股「萌政治」旋風。

陳亭妃表示，今年初選戰以打破傳統模式，透過Q版「妃妃姐姐」形象貼近選民，此次與泰迪熊異業結盟合作，要讓政治不只是政治，也能可愛經典又療癒，帶給大家溫暖的感受，同時也公開徵求LOGO設計圖檔進行網路投票，而投票第一名的作品則可獲得獎金1萬元。

陳亭妃也提到，在政治口水喧囂的同時，應該帶給人民歡樂與希望，因此當「妃妃姐姐」遇上「泰迪熊」，希望不僅吸引小朋友的眼球，也能勾起大朋友的童年回憶；後續會推出不一樣的文創商品，讓民眾體認到政治也可以這麼的不一樣。

泰迪熊台灣代理董事長謝兆翰表示，此次合作也是泰迪熊的一大創舉，選在母親節前夕正式宣告妃妃姐姐與泰迪熊的跨界聯名合作，更別具意義，期待未來泰迪熊加入妃妃姐姐家族，能為嚴肅的政治增添一分溫暖與療癒。

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