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台積電助拳 台南北門雙春防風林重現生機
台南北門雙春防風林歷經去年小犬颱風及海水倒灌肆虐一度岌岌可危，農業部林業及自然保育署嘉義分署攜手台積電，投入造林增設防風圍籬計1200多公尺，目前苗木陸續恢復重現生機。
北門雙春防風林去年面臨東北季風及小犬、海葵颱風海水倒灌多重威脅，不但危害林木生長甚至死亡，海岸造林困難重重，北門雙春防風林與台積電合作，由台積電增設防風圍籬1200多公尺，目前苗木陸續恢復生機。台積電昨150多位員工志願服務，前往現場進行苗木補植及淨灘工作，齊力營造藍海綠地，參與員工都深深感受到海岸造林重要性。
嘉義分署表示，2年前台積電與林業保育署洽談合作造林，擇定與嘉義分署去年起於北門雙春地區共同推動海岸復育造林，造林面積3公頃，種植耐鹽、耐旱、適合海岸地區的樹種，如大葉欖仁、苦楝、台灣海桐、木麻黃、林投等1萬3200株，增加台灣西南海岸綠色資源。
因應2050年淨零排放目標，林業保育署推動「增加森林面積」、「加強森林經營」、「提升國產材利用」三大森林增匯策略，規畫自然環境及社會文化二大面向，自然碳匯、生物多樣性、林業文化及山林文化四大類別11種類型專案，公開徵求企業參與森林經營、自然棲地維護或生物多樣性保育等工作，共創雙贏互利。
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