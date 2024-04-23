日議員出訪雲林只留2天 張麗善全程陪：把握時間做國際外交

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聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
日本群馬縣國際交流議連會長星野寛（左）今天贈送在當地有150年歷史，頗負盛名的工藝品木芥子娃娃予縣長張麗善（右）作紀念。記者陳苡葳／攝影
日本群馬縣國際交流議連會長星野寛（左）今天贈送在當地有150年歷史，頗負盛名的工藝品木芥子娃娃予縣長張麗善（右）作紀念。記者陳苡葳／攝影

雲林縣上月與日本群馬縣館林市簽定合作備忘錄，雙方約定透過教育、文化、藝術及觀光等深化交流，正值2024世界竹博覽會策展期間，縣長張麗善邀日方來台參訪，昨一行18人先後到訪竹療癒基地、品嘗在地美食等，今則拜會縣府，日本群馬縣國際交流議連會長星野寛等人大讚美景多，可惜無法停留太久，期待下次於日本再見。

2024世界竹博覽會首度插旗雲林，展期將至本月28日，張麗善說，雲林展區是全台唯一一處有自然場域的竹療癒空間，因縣府與日本群馬縣簽訂MOU，雙方約定互訪，交流教育、觀光、文化等領域促進2國友誼，此行眾賓客停留2天，包括至古坑草嶺石壁森林療癒基地體驗竹療癒、品嘗在地青年飛雀餐桌，今行程尾聲拜會縣府交流縣政。

斗六鎮南國小女籃隊今年上半年在全國賽及國際賽表現亮眼，狂掃5面金牌，館林日台親善交流協會會長金井田好勇藉機發送邀請函予張麗善，邀請女籃小將6月29日至日本參加2024年度日台國際交流籃球比賽。

張麗善驚喜收下邀請函，當場承諾「絕不缺席！」她強調，除運動及教育，縣府後續針對農業、觀光等赴日進行交流，打開優質農特產品及雲林良品能見度，也會帶回日方的寶貴意見，強化施政方針，進一步開啟國際市場。

日本群馬縣眾議員及國際交流議連會等18人組成視察團訪台，昨、今2日停留雲林縣參訪交流，今天上午行程尾聲拜會縣政府，會後縣長張麗善（左四）率一級主管合影留念。記者陳苡葳／攝影
日本群馬縣眾議員及國際交流議連會等18人組成視察團訪台，昨、今2日停留雲林縣參訪交流，今天上午行程尾聲拜會縣政府，會後縣長張麗善（左四）率一級主管合影留念。記者陳苡葳／攝影
館林日台親善交流協會會長金井田好勇（中）今天發送邀請函予縣長張麗善（右），邀請狂掃5面金牌的斗六鎮南國小女籃隊6月至日本參加國際交流籃球比賽。記者陳苡葳／攝影
館林日台親善交流協會會長金井田好勇（中）今天發送邀請函予縣長張麗善（右），邀請狂掃5面金牌的斗六鎮南國小女籃隊6月至日本參加國際交流籃球比賽。記者陳苡葳／攝影

張麗善 日本 雲林

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