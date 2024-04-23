日議員出訪雲林只留2天 張麗善全程陪：把握時間做國際外交

雲林縣上月與日本群馬縣館林市簽定合作備忘錄，雙方約定透過教育、文化、藝術及觀光等深化交流，正值2024世界竹博覽會策展期間，縣長張麗善邀日方來台參訪，昨一行18人先後到訪竹療癒基地、品嘗在地美食等，今則拜會縣府，日本群馬縣國際交流議連會長星野寛等人大讚美景多，可惜無法停留太久，期待下次於日本再見。

2024世界竹博覽會首度插旗雲林，展期將至本月28日，張麗善說，雲林展區是全台唯一一處有自然場域的竹療癒空間，因縣府與日本群馬縣簽訂MOU，雙方約定互訪，交流教育、觀光、文化等領域促進2國友誼，此行眾賓客停留2天，包括至古坑草嶺石壁森林療癒基地體驗竹療癒、品嘗在地青年飛雀餐桌，今行程尾聲拜會縣府交流縣政。

斗六鎮南國小女籃隊今年上半年在全國賽及國際賽表現亮眼，狂掃5面金牌，館林日台親善交流協會會長金井田好勇藉機發送邀請函予張麗善，邀請女籃小將6月29日至日本參加2024年度日台國際交流籃球比賽。