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王美花與台南中小企業座談 強調減碳與智慧化轉型

中央社／ 台南22日電
經濟部長王美花到台南市與中小企業代表座談，王美花表示，中小企業是台灣經濟後盾，面對淨零浪潮，減碳及導入智慧化是台灣產業不得不為的轉型措施。聯合報系資料照
經濟部長王美花到台南市與中小企業代表座談，王美花表示，中小企業是台灣經濟後盾，面對淨零浪潮，減碳及導入智慧化是台灣產業不得不為的轉型措施。聯合報系資料照

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長王美花台南市與中小企業代表座談，王美花表示，中小企業是台灣經濟後盾，面對淨零浪潮，減碳及導入智慧化是台灣產業不得不為的轉型措施。

身兼民進黨團經濟政策小組召集人的立委陳亭妃今天安排立法院經濟委員會及王美花到台南考察，並會同相關單位官員與各工業區廠商代表座談，傾聽中小企業心聲，探討台南產業發展與困境，以及政府如何提供協助。

陳亭妃致詞表示，台南有許多隱形產業較未受政府重視，卻一直默默耕耘，甚至得到各個產業界冠軍，如今面臨減碳、智能化轉型困境，今天座談為的是讓政府資訊推廣不要產生落差，傾聽並理解傳統產業所遭遇困難，提供5月20日新任賴總統團隊施政參考依據，務求政策無縫接軌。

王美花表示，台灣靠綿密中小企業作為經濟後盾，因此在疫後特別條例中強調推動產業及中小企業升級轉型及補助，面對全球淨零浪潮，企業減碳至關重要。

她說，現在若和外國企業談話1小時，恐怕其中有40分鐘時間都在探討企業如何減少碳排放，以及落實減碳目標，剩下20分鐘才是討論如何接單及運作，可見減碳及導入智慧化是台灣產業目前不得不為的轉型措施。

會中有廠商代表提出實際執行上面臨困難，如剛啟用的麻豆工業區沒有設置污水處理廠、新田工業區前陣子連續兩次跳電損失慘重、亞太工業園區被列入民間開發、柳營科技工業區限水備用機組難以運轉、加班工時上限遇到瓶頸、缺工、廢棄物回收、資訊不同步等問題。

會中並決議，今天考察行程及與會人員所提問題都正式做成書面紀錄，相關機關於一星期內函送參加考察立委辦公室並副知經濟委員會，未來也會登錄於立法院正式文書公報。

台南 減碳 王美花 陳亭妃

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