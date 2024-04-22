快訊

自強號急停車！花蓮豪雨致災「土石流崩落」畫面曝 鐵公路都不通

中科院九鵬基地傳巨響！救護車鳴笛民憂「彈藥出意外」 真相曝光

中信金送「不鏽鋼雙層隔熱多功能碗」！7家金控股東會紀念品一次看

育種陷困境 西螺鎮農會黃金米粽最快115年停產

中央社／ 雲林縣22日電

雲林縣西螺鎮農會總幹事廖錦富今天表示，黃金米每3年需重新育種，然催生黃金米的嘉義農試所稻米博士吳永培過世，黃金米育種後繼無人，農會所推出的黃金米粽最快後年停產。

西螺鎮農會每年端午節推出「黃金米粽」，年年熱銷，去年開賣90分鐘熱賣逾8萬顆；距離今年端午節6月10日尚有月餘，但因應市場需求，農會工作人員昨天開始綁粽子。農會今天召開記者會，公布今年黃金米粽預購時間。

廖錦富表示，黃金米粽販售邁入第10年，當年為推廣台農76號「黃金米」每年端午節推出限量黃金米粽，以黃金米與糯米的黃金比例，加上虎尾花生、雲饗豬、油蔥等食材，主打吃了不脹氣。

從當初僅賣2萬顆，如今年年爆量，農會工作人員從端午節前1個月趕工製作；現在除了農會自售外，統一和全家超商也可訂購，卻礙於人手不足，黃金米粽年年限量販售。

廖錦富說，黃金米每3年需要重新育種，無奈吳永培去年過世，育種工作後繼無人，預估農會目前庫存量僅可因應到明年的黃金米粽銷售，後年可能成為絕響。

西螺鎮農會指出，黃金米粽去年調漲到每顆新台幣35元，雖然今年豬肉、米等食材漲價，但黃金米粽價格不變，今年預購日為24日上午8時，數量有限。民眾可以透過網路、電話和現場排隊的方式預購。

端午節 農會 黃金

延伸閱讀

期貨商論壇／黃金期 有望攀高

藏25年！人妻打掃家裡竟翻出「金塊」 網一看價格：賺翻了

女網友慫恿投資黃金穩賺不賠 六旬男子險被騙84萬多元

詐團誘黃金暴利投資 台南男遭騙20萬與警合力逮車手

相關新聞

南市列管非法棄置171萬公噸！議員大罵「垃圾城市」 市府祭策略

台南市近幾年亂倒廢棄物嚴重，環保局今天專案報告，列管152件非法棄置場址，棄置總量171萬公噸，其中以爐碴最多，其次是廢...

世界地球日南市送好禮 攜外送平台最高補助9萬8300元

今天422是世界地球日，台南市環保局邀集2大外送平台、8大電動機車業者共商外送業者運具電動化目標；除首創補助外送員購車加...

學生午餐爛菜引發 台南家長會長選舉將「排黑」 律師這樣說

台南市議員林燕祝日前質詢爆料有供應商提供劣質爛菜當營養午餐，更疑有涉槍擊案的家長會長為廠商撐腰，市府為此已修訂家長會設置...

印尼探親返台發燒 台南新增1例境外移入登革熱確診

近期南部氣溫炎熱，但未來一周恐有鋒面雨勢來襲，適逢國際登革熱疫情持續上升，防疫不可鬆懈，南市衛生局今也公布新增1例登革熱...

台南運動公園特色遊憩區大受親子歡迎 卻屢傳兒童受傷

台南市政府在仁德、歸仁等區里運動公園設置兒童特色遊憩區，年初陸續啟用大受歡迎；卻接連傳出遭人破壞，最近更有孩童在歸仁運動...

台南小學生觀察動物福利 要化身動物住宅魔法師設計欄舍

重視動物福利及提供友善環境為國際趨勢，小學生可以做些什麼努力？台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、篤加國小和後港國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。