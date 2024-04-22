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印尼探親返台發燒 台南新增1例境外移入登革熱確診

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市衛生局昨派員到案家孳清，同步針對居住地周邊50公尺密調、掃蚊和衛教宣導，清除13個戶外積水容器，其中，發現1個陽性容器，已立即清除防治。圖／南市衛生局提供
南市衛生局昨派員到案家孳清，同步針對居住地周邊50公尺密調、掃蚊和衛教宣導，清除13個戶外積水容器，其中，發現1個陽性容器，已立即清除防治。圖／南市衛生局提供

近期南部氣溫炎熱，但未來一周恐有鋒面雨勢來襲，適逢國際登革熱疫情持續上升，防疫不可鬆懈，南市衛生局今也公布新增1例登革熱境外移入確診病例，確診者從印尼探親返台入境時發燒，經檢驗後昨確診，衛生局已啟動相關防治工作，請民眾提高警覺，出現疑似登革熱症狀請儘速就醫。

衛生局表示，該案本月5日至20日至印尼探親，返台前就已出現發燒、肌肉痠痛及後眼窩痛等典型登革熱症狀，20日入境時因仍持續發燒，經機場檢驗NS1快篩陽性通報，疾管署實驗室檢驗昨出爐，確認為PCR陽性確診。

衛生局進一步說明，登防中心20日啟動相關防治工作，昨到案家完成壓罐孳清及簽立敬告書，衛教個案和家屬並給予防蚊液防護，同步進行居住地周邊50公尺密調、掃蚊和衛教宣導，共清除13個戶外積水容器，其中，發現1個陽性容器，已立即清除防治，掃蚊3次，未捕獲斑蚊，目前完成其家人和同行者抽血送驗，今前往個案居住地室內、外煙霧壓罐化學防治。

衛生局提醒，依據疾管署監測資料顯示，國際登革熱疫情正持續上升，加上天候、環境、國門開放等多重因素，對登革熱疫情呈現出風險警訊，台南市目前針對查獲孳生源者一律依法開罰，並把4月16日至5月18日訂為天溝月，落實天溝防治，降低天溝孳生病媒蚊機率。

衛生局也呼籲，進行室內化學防治時，請民眾不要使用養生膠帶過度包覆，若過度包覆，區域恐會成為病媒蚊庇護所，進而降低防治成效，增添社區登革熱疫情擴散風險；前往東南亞地區旅遊時，務必做好登革熱防疫措施，返國後若有症狀，應立即就醫並主動告知旅遊史。

台南市衛生局今公布新增1例登革熱境外移入確診病例，確診者從印尼探親返台入境時因發燒，經檢驗後昨確診，衛生局已啟動相關防治工作，也請民眾提高警覺，出現疑似登革熱症狀請儘速就醫。圖／南市衛生局提供
台南市衛生局今公布新增1例登革熱境外移入確診病例，確診者從印尼探親返台入境時因發燒，經檢驗後昨確診，衛生局已啟動相關防治工作，也請民眾提高警覺，出現疑似登革熱症狀請儘速就醫。圖／南市衛生局提供

疫情 登革熱 衛生局

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