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台南運動公園特色遊憩區大受親子歡迎 卻屢傳兒童受傷
台南市政府在仁德、歸仁等區里運動公園設置兒童特色遊憩區，年初陸續啟用大受歡迎；卻接連傳出遭人破壞，最近更有孩童在歸仁運動公園踩到小石頭摔倒骨折、遭人從遊戲場高處丟擲小石受傷。歸仁區公所表示，現在每天有2名專人巡察運動公園每項設施器材、清理，呼籲民眾要有公德心。
歸仁運動公園綠化多年，每天日夜都有許多親子前往休閒，尤其是年初啟用的兒童遊戲區有各種攀爬遊戲器材最受歡迎，一旁的運動器材區也有許多家長帶小孩親子一同運動。
不過，有家長反映，仁德運動公園遊憩區先前傳出有孩童遭鐵片劃傷，她才把孩子帶來歸仁運動公園。結果孩子竟被人從遊戲區3層樓高處丟擲小石頭砸傷，因為當時上方有很多人，也不知道誰丟石頭。這裡也常有許多國高中青少年跑進兒童遊戲場喧嘩玩樂，也有小朋友下橫槓時腳踩到地面的小石頭摔倒骨折，呼籲加強安全管理。
歸仁區公所表示，營造安全快樂的遊憩場域一直以來是市府重要目標。歸仁運動公園特色遊具2月5日啟用，設計過程中歷經票選並融入地方特色，以「童趣釋迦」及「高鐵探險」為主題，打造一適合不同年齡孩子的遊戲環境。
區公所表示，地方期待歸仁運動公園特色遊具已久，啟用後人潮眾多，發生小朋友於遊具內受傷，公所立即增設遊具使用警告標語。公所及遊具廠商已針對遊具的各項結構及零件全面檢視，並對遊具有可能造成受傷的階梯全面包覆鋁塑板及人工草皮，螺絲及溜滑梯口均以防撞膠貼包覆以防碰撞，並製作大型警告標語，另現有溜滑梯支撐雖尚穩固，正評估加強支撐的方案。公所亦請同仁每日加強巡檢避免因人為破壞造成受傷。
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