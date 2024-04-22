台南某校營養午餐遭爆提供劣質爛菜疑雲 校長喊冤

台南市議員林燕祝上周五質詢，爆料接到多所學校家長投訴，不肖供應商提供劣質爛菜當營養午餐，且疑有涉及槍擊案的家長會長為廠商撐腰，令學校心生畏懼，對此，南市教育局今到永康大灣國小視察營養午餐採購驗收機制；該校校長則喊冤，議員引用錯誤資料，劣質蔬菜照片是要退貨廠商的，不解為何有心人士要汙衊學校。

教育局長鄭新輝說明，關於學校午餐的食材供應，工作手冊都有清楚的規範，所有作業由營養師、午餐執秘及廚工等處理，針對大灣國小午餐食材供應問題，政風室今起會進行調查，勿枉勿縱，讓午餐製備更完整化。

鄭新輝提到，若是外界謠傳不實說法，覺得蠻難過，尤其，把退貨照片說成是孩子的吃食，這個更不能接受，管控不夠嚴謹的地方會虛心面對，倘若威嚇脅協迫，也不能容忍。

大灣國小校長陳建銘表示，有心人士欺騙市議員引用不實的照片，在議會質詢校方營養午餐提供劣質爛菜，但所有的照片都是要退貨的照片，這個東西不可能讓孩子吃下肚，必須向大灣和西勢國小的家長保證，「這種事情我們幹不出來」，不解為何有心人士要來汙衊學校。

陳建銘也說，相信市議員是為民喉舌的好議員，但是這次真的拿到錯誤的資料，以茄子的照片為例，明明是2022年11月18日的事情，卻被引用到本月份，青花菜一樣是2022年12月6日的照片，所有腐爛照片都有退貨證明。

陳姓午餐執行秘書談及此事，一度難過哽咽，她說，自從接任後，每天都過得戰戰兢兢，即便沒有營養師的陪同，每天都還是確實的驗收、紀錄，「從來沒有指導廚工，把問題食材供應給師生」，這幾天承受職代的壓力，又要面對不明的抹黑，真的是很不公平且不合理，會保留法律追訴權。

林燕祝則回應，劣質爛菜本來就不應該進入校園，質詢所提出的這些照片，是去年9月到近期今年4月9日都持續出現這種狀況，如是像校方所訴是很久的照片，代表這種爛菜長期都出現在校園，校方應該要去做清楚查證檢討，而不是卸責模糊焦點，且家長也提供4月11日照片，部分劣質蔬菜確實進到教室。