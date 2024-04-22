快訊

排碳量不減反增、國際排名退、碳費一再跳票 蔡政府8年減碳牛步

「你要打頭還是要被我摸」音樂狼師藏校園20多年 申退暫緩、曾任教校啟動調查

內閣「新賴系」成形 黨內短期尊賴但廝殺亦不遠矣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南某校營養午餐遭爆提供劣質爛菜疑雲 校長喊冤

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市議員林燕祝上周五質詢爆料永康某國小家長投訴，不肖供應商提供劣質爛菜當營養午餐，南市教育局今到該校視察，校方則喊冤指稱劣質蔬菜照片是退貨照片。記者萬于甄／攝影
台南市議員林燕祝上周五質詢爆料永康某國小家長投訴，不肖供應商提供劣質爛菜當營養午餐，南市教育局今到該校視察，校方則喊冤指稱劣質蔬菜照片是退貨照片。記者萬于甄／攝影

台南市議員林燕祝上周五質詢，爆料接到多所學校家長投訴，不肖供應商提供劣質爛菜當營養午餐，且疑有涉及槍擊案的家長會長為廠商撐腰，令學校心生畏懼，對此，南市教育局今到永康大灣國小視察營養午餐採購驗收機制；該校校長則喊冤，議員引用錯誤資料，劣質蔬菜照片是要退貨廠商的，不解為何有心人士要汙衊學校。

教育局長鄭新輝說明，關於學校午餐的食材供應，工作手冊都有清楚的規範，所有作業由營養師、午餐執秘及廚工等處理，針對大灣國小午餐食材供應問題，政風室今起會進行調查，勿枉勿縱，讓午餐製備更完整化。

鄭新輝提到，若是外界謠傳不實說法，覺得蠻難過，尤其，把退貨照片說成是孩子的吃食，這個更不能接受，管控不夠嚴謹的地方會虛心面對，倘若威嚇脅協迫，也不能容忍。

大灣國小校長陳建銘表示，有心人士欺騙市議員引用不實的照片，在議會質詢校方營養午餐提供劣質爛菜，但所有的照片都是要退貨的照片，這個東西不可能讓孩子吃下肚，必須向大灣和西勢國小的家長保證，「這種事情我們幹不出來」，不解為何有心人士要來汙衊學校。

陳建銘也說，相信市議員是為民喉舌的好議員，但是這次真的拿到錯誤的資料，以茄子的照片為例，明明是2022年11月18日的事情，卻被引用到本月份，青花菜一樣是2022年12月6日的照片，所有腐爛照片都有退貨證明。

陳姓午餐執行秘書談及此事，一度難過哽咽，她說，自從接任後，每天都過得戰戰兢兢，即便沒有營養師的陪同，每天都還是確實的驗收、紀錄，「從來沒有指導廚工，把問題食材供應給師生」，這幾天承受職代的壓力，又要面對不明的抹黑，真的是很不公平且不合理，會保留法律追訴權。

林燕祝則回應，劣質爛菜本來就不應該進入校園，質詢所提出的這些照片，是去年9月到近期今年4月9日都持續出現這種狀況，如是像校方所訴是很久的照片，代表這種爛菜長期都出現在校園，校方應該要去做清楚查證檢討，而不是卸責模糊焦點，且家長也提供4月11日照片，部分劣質蔬菜確實進到教室。

教育局強調，單一個別事件會秉公介入調查、釐清真相，對所有認真辛苦工作的午餐供應人員也期望各界能持續給鼓勵，讓他們能繼續為師生提供安全衛生的午餐。

南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影
南市教育局長鄭新輝強調，學校午餐的食材供應，都有工作手冊清楚的規範。記者萬于甄／攝影

議員 食材

延伸閱讀

台南建功國小歡度校慶 市長好禮相送光電球場、遊具設備

南市學生營養午餐用「爛菜」 議員爆幕後是涉槍擊案的家長會長

南市學生用低碳方式探故鄉 用環境地圖描繪家鄉之美

帶著正義與勇氣啟航！南市高中生「尋找湯德章」

相關新聞

印尼探親返台發燒 台南新增1例境外移入登革熱確診

近期南部氣溫炎熱，但未來一周恐有鋒面雨勢來襲，適逢國際登革熱疫情持續上升，防疫不可鬆懈，南市衛生局今也公布新增1例登革熱...

台南某校營養午餐遭爆提供劣質爛菜疑雲 校長喊冤

台南市議員林燕祝上周五質詢，爆料接到多所學校家長投訴，不肖供應商提供劣質爛菜當營養午餐，且疑有涉及槍擊案的家長會長為廠商...

台南運動公園特色遊憩區大受親子歡迎 卻屢傳兒童受傷

台南市政府在仁德、歸仁等區里運動公園設置兒童特色遊憩區，年初陸續啟用大受歡迎；卻接連傳出遭人破壞，最近更有孩童在歸仁運動...

台南小學生觀察動物福利 要化身動物住宅魔法師設計欄舍

重視動物福利及提供友善環境為國際趨勢，小學生可以做些什麼努力？台南大學USR智顯農村課程攜手南大附小、篤加國小和後港國小...

太保東勢公園6月完工 翻新遊憩區

嘉義縣縣治特區在科學園區、高鐵站引領推升房市，有建商推800戶造鎮建案，生活機能受矚目，而特區內興闢超過20年的太保市東...

雲林喜番生活節 千人樂採牛番茄

雲林縣展鮮農產生技公司生產的牛番茄為知名連鎖速食店麥當勞等指定食材，業者昨天結合農業部、縣府開辦第1屆喜番生活節，開放牛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。