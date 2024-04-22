嘉市中山路改善 電箱不擋行人

嘉義市市區的人行道多處設立電箱被指阻礙行人通行，曾有網紅拍攝「在人行道跑酷」影片來嘲諷，為此警方先前規畫清道專案，市府並盤點中山路400號旁電箱會阻礙行人，與台電協調並獲店家大力支持，順利移開，也同步調整斜坡位置，目前已開放通行。

市府表示，市區仍有一些路段因電箱、電話亭等阻礙人行道，例如民族路的吳鳳路至新榮路段，如今有中山路400號順利遷移案例，將借鏡這樣的處理流程，持續進行盤點，逐步改善市區行人空間。

中山路400號人行道上的電箱原緊鄰店家門口柱子，電箱前後又有機車停車格，阻礙行人動線，市府工務處表示，此電箱2010年前就已存在，經與台電公司協調電箱遷移、移設位置，也和店家溝通施工期間斷電等不便，由台電開挖管線、移電箱至接近路邊，市府也調整人行道斜坡位置，施工約1個半月，如今完成開放通行。

市府指出，推動人本交通環境，改善人行空間，去年11月工務處陸續針對市區主要道路進行路口斜坡道改善、人行道機車停車帶磚面調整等，持續優化人行動線與設施，讓人行道空間通暢。