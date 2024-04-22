5雞場擬進駐 吉貝耍部落怒吼

台南東山區吉貝耍部落以西拉雅族「阿立母」夜祭聞名，近來有業者陸續在周遭申設5座大型養雞場，族人憂心衝擊當地環境，約200人昨包圍養雞場工地抗議，質疑事前未開說明會、也未取得部落諮商同意，誓死抗爭到底。南市農業局表示，已核准2座養雞場，其餘3座將不會發放容許執照。

南市農業局副局長陳仲杰說，養雞場業者都依法申請，已核准設置的2座雞場，未來設施若不符合環保、衛生標準，將不核發牧場登記證，另外3場仍審查中，市府站在保護原住民族文化傳承及部落環境立場，不會繼續發放在吉貝耍農地上申請養雞場的容許執照。

據了解，5座養雞場每場雞隻飼養規模3萬隻至7萬隻不等，雖採現代化水簾式密封式設施，但居民仍然不心安。

超過200名西拉雅族人昨天到施工中的養雞場工地外拉起布條，高喊「捍衛家園、拒絕雞屎！」自救會會長、東河里長吳火生及世居吉貝耍的西拉雅族部落發展促進會理事長段洪坤說，吉貝耍夜祭在2013年獲列入國家重要民俗活動，爭取多年才納入西拉雅國家風景區範圍，對當地推廣生態宗教文化旅遊是大利多，如今竟傳出養雞場要來，利多一夕成利空。

市議員蔡育輝、李宗翰、趙昆原都到現場聲援，要求不要再讓養雞場進入吉貝耍部落、檢討相關養雞畜牧的法令。

自救會提出堅決反對養雞場繼續進駐吉貝耍、政府要有總量管制辦法、養雞業者損壞農路要恢復平整等，陳仲杰接下陳情書，抗爭約1小時平和落幕。

吉貝耍為東山區東河里舊稱，在西拉雅族語為「木棉花部落」之意，居民幾乎都是「阿立母」的忠實信徒，每年農曆9月5日子時夜祭與哮海祭，更吸引各地遊客蜂擁而至。