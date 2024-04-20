嘉義縣義竹鴿笭文化祭登場 翁章梁老家開籠場面壯觀

嘉義縣一年一度義竹鴿笭文化季今早在縣長翁章梁義竹舊居庭院揭開序幕，「鴿選手」背上不同尺寸的木笭，開籠瞬間鴿群一飛沖天，場面壯觀，木笭發出嗡嗡聲四起，象徵為一整年帶來豐收與平安。

文觀局說明鴿笭起源，相傳明鄭時期屯田士兵在農閒時，在軍用信鴿裝上竹哨，讓哨聲隨著鴿子飛翔而響徹雲霄，之後參與的人增多，演變出愈來愈大的竹哨與複雜的比賽規則。全台目前只有台南新營、鹽水、學甲以及嘉義義竹仍保有鴿笭活動。

「賽鴿笭」是將不同尺寸的木笭綁在鴿子身上，讓鴿選手從對手村莊飛回自己村莊，通常由兩村交互對戰，鴿子飛行途中如有停飛落腳，村民可用各種方式攔阻對方鴿子抵達終點，隔日或擇日攻守互易，視雙方飛回鴿笭數量決定勝負，村莊間拚積分較勁激烈。

縣長翁章梁說，比賽期間會看到很多人拿著竹竿抓鴿子，鴿子飛到累了可能會停在屋簷、電線桿上，甚至直接墜落到田裡，每場對決為期20天，視天候調整，過程非常精彩，是早期農閒時最大的娛樂文化，流傳至今已有上百年歷史。

翁章梁也說，鴿笭有分尺寸，大家會以背到最大尺寸鴿笭的鴿子為榮。鴿子訓練期間除注意營養餵食，還要幫鴿子清潔全身羽毛，隨時注意健康狀況，訓練時從小笭開始負重，慢慢加大尺寸，訓練耐重飛行能力。

義竹鴿笭文化季今早正式開籠，地方居民集結一睹賽鴿笭盛事，義竹鄉長黃政傑說，文化祭期間有鴿笭展示、鴿笭彩繪、表演秀等活動，讓遊客能夠一邊觀賞比賽，一邊感受當地文化，品嚐美食，享受賽鴿笭帶來的樂趣與魅力。