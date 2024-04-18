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嘉義縣輔導農牧用地露營區合法化 歸樸露營場拔得頭籌

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣輔導農牧用地露營區合法化，歸樸露營場是嘉義縣首家合法農牧用地露營場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣輔導農牧用地露營區合法化，歸樸露營場是嘉義縣首家合法農牧用地露營場。圖／嘉義縣政府提供

內政部及交通部2022年7月20日修法放寬農牧或林業用地得申設露營場，小型露營場獲得機會得以合法；嘉義縣政府在去年起委託輔導團隊輔導轄內露營場至今，4月3日核准番路鄉「歸樸露營場」農牧用地設置露營場登記，是嘉義縣首家合法農牧用地露營場。

業者表示，既有設施現況無法合法時，還需拆除或修建成本，很多人都還在觀望階段，也有人懶得改變而止步，且申請土地許可使用、水土保持計畫、建築執照及登記等所費不貲，想自己寫計畫又沒專業能力，文觀局協助輔導後幫助很大，終於能合法經營。

文觀局局長徐佩鈴說，嘉義縣既有露營場近9成都在山區，幾乎都是農牧或林業用地，加上多為農民兼營，在輔導合法化有相當難度，去年起採取主動輔導方式，委託輔導團隊針對80餘家露營場，逐一電訪或現場勘查，免費協助符合資格的業者，撰寫土地許可申請文件。

文觀局表示，委託團隊去年底已代理59家業者提出土地許可使用申請，目前也已核准8件露營場土地使用許可；今年將持續委託輔導團隊協助合法化，可參閱文觀局露營場資訊專區( https://gov.tw/zmA )或電洽諮詢專線(04-27017478、05-3628123轉385)。

嘉義縣輔導農牧用地露營區合法化，歸樸露營場是嘉義縣首家合法農牧用地露營場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣輔導農牧用地露營區合法化，歸樸露營場是嘉義縣首家合法農牧用地露營場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義 團隊 露營

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