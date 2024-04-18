嘉義縣議長盃桌球賽開打 1200人參賽刷新最高紀錄

嘉義縣議長盃桌球賽昨在嘉義縣立體育館開打，比賽為期4天選手個個摩拳擦掌，今年參賽人數高達1200人，是2007年開辦以來最多隊伍參賽的一次；議長張明達今早主持開幕典禮，與國民黨團總召、縣議員李國勝一起開球，為議長盃桌球賽炒熱氣氛。

縣長翁章梁今早參加開幕典禮，但因行程繁忙提前離開，趕往馬稠後產業園區。議長張明達邀請議員李國勝一起開球，朴子市長吳品叡、鹿草鄉長嚴珮瑜、議員詹琬蓁、劉雅文、環保局長張輝川、教育處長李美華、消防局長蔡建安、人事處長陳怡秀等人都共襄盛舉。

張明達說，嘉義縣議長盃桌球賽從2007年辦理以來，參賽隊伍從679人到今年約1200人參賽，分為學生組、教師組、機關團體組及社會組，並再分為男女組團體及個人賽與混合雙打等，參賽年齡層遍及老少，今年是參加隊伍最多的一次，盼讓更多人培養桌球運動興趣。