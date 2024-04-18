嘉義縣議長盃桌球賽開打 1200人參賽刷新最高紀錄
嘉義縣議長盃桌球賽昨在嘉義縣立體育館開打，比賽為期4天選手個個摩拳擦掌，今年參賽人數高達1200人，是2007年開辦以來最多隊伍參賽的一次；議長張明達今早主持開幕典禮，與國民黨團總召、縣議員李國勝一起開球，為議長盃桌球賽炒熱氣氛。
縣長翁章梁今早參加開幕典禮，但因行程繁忙提前離開，趕往馬稠後產業園區。議長張明達邀請議員李國勝一起開球，朴子市長吳品叡、鹿草鄉長嚴珮瑜、議員詹琬蓁、劉雅文、環保局長張輝川、教育處長李美華、消防局長蔡建安、人事處長陳怡秀等人都共襄盛舉。
張明達說，嘉義縣議長盃桌球賽從2007年辦理以來，參賽隊伍從679人到今年約1200人參賽，分為學生組、教師組、機關團體組及社會組，並再分為男女組團體及個人賽與混合雙打等，參賽年齡層遍及老少，今年是參加隊伍最多的一次，盼讓更多人培養桌球運動興趣。
議會指出，感謝嘉義縣體育會桌球委員會統籌舉辦，也感謝嘉義縣政府、嘉義縣環保局、大同國小協助，讓嘉義地區最大規模桌球賽順利舉辦，期待所有隊伍全力以赴、以球會友，讓議長盃桌球賽再次凝聚球友之心，以全民運動促進身心健康。
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