嘉市探索體驗學校 楊桃樹區蓋露營區

嘉義市南興國中的探索體驗學校將蓋露營區，傳出擬砍大批老楊桃樹，園區另有棟老厝恐也難逃移除命運，民眾認為，數十年以上老欉楊桃樹應保留。校方說明，露營區規畫在楊桃樹區，全區千棵楊桃樹，初估移除約60棵，仍會保留珍貴老樹，至於老屋將提報文資評估。

南興國中校長柯博議說，今年起將推動探索學校園區第2、3期建設，2026年完成整個園區開發，露營區整個面積約4400平方公尺，實際開發設施營地棧板及設施約1800平方公尺。

柯博議解釋，經嘉義大學評估認為楊桃樹密集、落果容易孳生蚊蟲，只會移除有蟲害、影響林相的樹，但百年楊桃樹、老樹將保留，後續露營區建置以原生植栽及提高綠覆率為原則，創造多元豐富的生態探索場域。

柯博議也說，至於園區的老屋蓋在校地上，原是老醫師的老家，已捐給學校，因屋齡50年以上，會報給嘉市文化局依法辦理文資評估。

探索體驗學校為南興國中第2校區，占地約7.5公頃，有多達32項國際認證的高低空設施，每年逾5000名學子前往體驗在戶外生活的技巧與樂趣。校方表示，露營區開發後將是全國少有的合法露營區，設施齊全也安全，除提供學校戶外教學，機關團體及一般民眾露營也可申請使用。