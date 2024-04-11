台南和順轉運站啟用延宕1年 民眾納悶「蓋個空虛?」 交通局回應了

台南安南區因南科發展人口迅速增加，目前已是台南第2大行政區，南市府為改善地方交通困境，耗資1.2億元在台灣歷史博物館對面打造和順轉運站，建築外觀主體已大致完成，原計畫去年第1季完工，迄今卻遲未啟用，讓民眾等了又等；市議員蔡麗青表示，安南區目前公車班次平均每1至2小時才有一班，相當不便，已要求交通局應儘速處理和順轉運站延宕問題。交通局則回應，轉運站已完成委外經營，預計今年第4季可啟用。

和順轉運站以多元機能概念規畫，同時融入安南十六寮在地意象設計，屋頂大鋼棚外型更十分獨特，被視為安南區的新地標，地方也相當期待，但建築主體已完成許久，轉運站卻一直未啟用，讓民眾直呼「難道是蓋了一棟空虛？」，另外也有民眾認為，和順轉運站距離未來永康轉運站僅不到3公里路程，是否因招商不順而遲遲未啟用。

市議員蔡麗青提到，和順轉運站從去年一直延宕至今，主體建築結構大致都已經完成，據了解因該案建築師與營造商雙方對於變更設計細項、經費等問題喬不攏，導致和順轉運站遲遲無法報完工，近期已要求交通局儘速與雙方協商，讓和順轉運站可以順利啟用。

蔡麗青也說，目前安南區的大眾交通運輸路線較少，公車班次也不多，長者或學生若要搭乘公車上下學外出，平均要等1至2小時，和順轉運站若一直無法啟用，公車路線無法重新調整，對安南區民眾交通生活來說都相當不便。

對此，交通局回應，和順轉運站因臨近新興住宅區，整體規畫以提供幹線、市區公車轉乘接駁為主，設有12座大客車月台，停車位汽車38格、機車78格等，目前主體已接近完工，尚餘部分細節現正辦理變更設計。