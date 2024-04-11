台南新營藝術季推全齡式工作坊 提供獨特體驗
被視為台南溪北（曾文溪以北）地區核心藝文盛會的新營藝術季，主場活動將於13日在新營文化中心揭開序幕，今年特別規劃全齡參與式工作坊，提供參與者獨特體驗。
台南市政府文化局今天新聞稿指出，13日主場活動開幕當天安排南瀛室內樂團、斜槓青年創作體與阮劇團共同演出，並規劃水花花市集，以及摺紙、沙畫、繪畫等手作親子互動攤位，提供親子檔共同參與藝文活動機會。
台南市文化局指出，新營藝術季為大台南溪北地區核心藝文盛會，也是嘉南交界區域藝文交流連結與培育重要平台，今年活動以「水水的起點」為議題發想，規劃一系列演出與活動。
台南市文化局指出，今年新營藝術季將持續至6月29日，活動期間共策劃4場「到處跳舞」全齡工作坊、11場演出、2場講座、4場市集。其中全齡參與式工作坊讓藝術如水一般融入生活，透過親身參與藝術展演，找到屬於自己的獨特體驗，詳情可上新營文化中心官網查詢。
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