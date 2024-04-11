反對設雞場汙染地方 新港鄉民嘉縣府陳情

有養雞業者將在嘉義縣新港鄉海瀛村興建雞場，此舉引發周邊村落村民拉白布條抗議，村民認為養雞場會影響環境、交通，今天上午在鄉長葉孟龍、縣議員及村民等共20多人到縣府遞交陳情書，希望縣府協助協調業者遷移他址。

傳新港鄉海瀛村將新建養雞場，本月初大潭、西庒、海瀛等周邊村民拉起拉白布條抗議；村民表示，村內已有多座養雞場，平時吃飯還得配雞屎味，不願再新設養雞場。

村民表示，一開始不知道要蓋養雞場，直到看見動工追問才知道，吹北風會影響整個大潭村，許多家戶現在冷氣、窗戶都有雞毛，晚上也受臭味影響，憂心如果讓養雞場通過，未來會有更多養雞場接踵而來。

依新港鄉公所新的養雞場設立辦法要取得鄰地地主同意、告知村長、簽署防抗議切結書等，然而業者是在新法前申請。

鄉公所只能協助村民連署陳情，今天鄉長葉孟龍與縣議員林秀琴、黃啟豪、林岱杰、陳文忠、民代、村長與村民等約20人到縣府遞交陳情書，希望由縣府協調業者停工並遷移他址。陳情書由農業處副處長李建霖代表接受。