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迎4月雪 嘉市、雲林古坑周末賞桐趣

聯合報／ 記者魯永明陳苡葳／連線報導
雲林古坑鄉荷苞山桐花公園的桐花目前開6成。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑鄉荷苞山桐花公園的桐花目前開6成。記者陳苡葳／攝影

嘉義市後花園、後庄里圓林仔社區因今年氣候偏暖，桐花提前綻放，市府本周末在此辦「憶桐趣」桐花祭活動；另，雲林古坑鄉荷苞山桐花公園的桐花已開6成，去年因登革熱疫情被迫封園，如今抗疫成功，鄉公所本周末也將辦「桐聚、心花開」桐花節，正式宣告重啟迎遊客。

圓林仔社區是百年前丘陵上散居形成小部落，居民栽種數百棵油桐樹，開出嬌柔雪白的桐花，隨風飛舞，有如4月雪。幸福山丘主人陸海鎮說，目前花況開5成，今年賞花還可遠眺盧山橋。

嘉市桐花祭在幸福山丘，連2天安排花樹下不插電音樂會，邀知名客家歌手、街頭藝人、客家文化協會接力演唱。

另，古坑荷苞山桐花公園的桐花是全台最早綻放，去年雲林許多登革熱確診病例都有此公園的活動史，被視為疫情熱區並封園數月，鄉長林慧如說，抗疫的心路歷程隨著疫情趨緩走向尾聲，大片油桐花逐漸綻放。

公所指出，桐花公園打造桐花步道，桐花節有免費導覽及古坑咖啡等在地美食攤區，還有雲林演藝團隊「太日樂集」演出。

古坑 桐花祭 疫情

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