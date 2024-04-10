本土牡蠣7年減產6000公噸 蚵農憂進口貨衝擊要自立自強

農村缺工，養殖業也不例外，台灣西南沿海養殖牡蠣因從業人員老化，以及氣候異常、進口牡蠣搶市等因素影響，年產量從2017年的2.3萬公噸降到到如今的1.7萬公噸，減少約4分之1，台南市安南區、安平區、南區是重要產地，近期卻發生牡蠣暴斃事件，相關單位採集水質、檢體檢驗，初判可能是養殖密度過高造成，漁民則認為是進口蚵衝擊，牡蠣滯銷只好續養，營養不良才會大量死亡。

南市府農業局、南市區漁會、農業部水產試驗所及嘉義大學共同舉辦「台南蚵學院」，將在4月12日、19日下午2點30分在南市區漁會4樓會議室舉辦課程，從水域水質監測、蚵苗量產技術、牡蠣多倍體開發現況、溯源認證各面向協助養殖技術提升，12日也將公布牡蠣暴斃調查結果。

水試所副研究員高翊峰指出，近年進口牡蠣以越南為最大進口國，越南牡蠣與台南品種類似，加上人力工資比台灣低廉，地理位置緯度更南，海水溫度適合牡蠣生長，以及天災受損頻率較低，因此市場銷售價格有競爭力，出口到台灣數量持續增加，近7年本產牡蠣減少近6000噸產量，恐怕會被進口蚵取代，因此精進養蚵技術、提升品質是當務之急。

南市區漁會總幹事林鈺昕表示，南市外海浮棚式養殖分布在安南、安平、南區，從10月放養到隔年6月，日前大量牡蠣暴斃，水試所採集水質、檢體，初判是因為養殖密度過高造成，在地蚵農則向她反應，2月時的農曆年檔期疑似被越南牡蠣搶生意，銷售量不佳，牡蠣沒有採收，囤積量太多才會如此。

林鈺昕說，台南蚵須經營品牌，包括洗選場設置、溪南溪北產蚵的共同運銷等，都需要公部門民間一起努力，漁港所所長張順得說，市府今年開始使用台南蚵牡蠣標章，發展台南本土牡蠣品牌，這次產官學舉辦課程，希望協助蚵農提升牡蠣品質、增加競爭力。