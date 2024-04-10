台南開挖地下室 將訂巡檢制度

台南中西區五妃街、西門路口的新建大樓工地上月開挖地下室造成路面塌陷，由於台南近年大樓建案多，6都僅台南還未對開挖地下室訂出巡檢制度，議員要求市府在此次議會定期會要完成並公告。市府指出，擬規範開挖5公尺以上就須申報，將邀集土木技師公會等團體研商，盡速公告實施。

工務局指出，南市新建建築物工程涉及地下室開挖目前共81件，依建築法第56條規定，上月26日起啟動全面工地巡查持續至本月19日，請承造人填具自主檢查表，一旦發現未依規定施工，從嚴開罰。

市府現行針對地下室開挖是在過程不定時抽驗，市議員李宗霖說，早就應該要訂出巡檢制度，南市先前較忽略開挖地下室的問題，近年來都市開發快速，大樓建案愈來愈多，早日建立制度，才能督促建商務必在開挖時要注意安全。

工務局表示，訂定開挖地下室巡檢制度原本已在進行中，在台北大直及皇龍事件後將加快進度盡速公告，「深開挖」定義擬以開挖5公尺以上就須申報，但也將參考其他5都作法，有的是只要開挖就要巡檢、有的是地下2層。

五妃街日前發生天坑的皇龍建設建案是開挖地下4層，周邊住戶就質疑挖得太深，工務局說，目前建案為了停車位開挖地下4層很常見，巡檢制度建立後由市府委託專業單位勘驗，更嚴謹檢視施工細節。

台南市不動產商業同業公會表示，理論上有關工地安全是一定要配合，但實施的細節還要討論，業者擔心若地下室開挖及鋼筋都綁好，還要排隊等巡檢才能施工，多拖1、2天就會影響施工進度。