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影／雲林要求高鐵增班 交通部：請高鐵研議7月常態增班
立委張嘉郡、丁學忠今邀交通部次長胡湘麟等官員會勘高鐵雲林站，爭取增班及西側後站打通方便民眾接送，雲林縣長張麗善及多名議員到場，交通部對增班及後站腹地開發正面回應，請高鐵公司納入7月常態增班進行研議，交通部會督促完成，胡湘麟說，雲林站發展快速超過預期，應比照嘉義和台南站的規格來發展。
張嘉郡表示，雲林高鐵班車多數站站停，不僅旅客常買不到票，今年雖有增班，實際上只在每周四增加北上1個班次，根本無法滿足需求，地方倡議雲林要以跳蛙式停靠增班，並在周末高峰期實施每半小時1班車，疏解旅運人潮，同時開闢高鐵西側後站，疏解目前站前接送壅塞的窘境。
丁學忠也說，雲林站2016年通車以來運量逐年成長，每天進出站的平均人次已從5591人增加到8579人次，平均載運量皆高於新設的苗栗、彰化兩站，但雲林的停靠班次卻很少，有違實際需求。
對於開發後站新道路及6公頃土地開發招商，也引發議員與中央官員熱議，張麗善強調，雲林站周邊高鐵特定區不僅已完成規畫，包括21億元的國家級田徑場明年6月完工、芒果大道、再延伸到建國新村，同時鄰近的中科包括矽品將開始運轉，此外台大國衛院的醫療中心等諸多大型建設都正陸續開發中，不僅高鐵亟需增班，站區周邊道路動線規畫與腹地招商開發已十分迫切。
胡湘麟說，雲林站運量及周邊發展快速超乎預期，不能以苗栗和彰化站的等級看待，尤其假日高峰乘客量達7、800人幾乎占總列車3分之1的運量，確已符合增班需求，交通部會促請高鐵公司，參考台南、嘉義站發車模式，納入7月常態性增班考量。同時為滿足中科2期擴大與未來運量增長需求，交通部將與鐵道局、縣府和高鐵公司盡早規畫站西聯外道路以及專用區開發。
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