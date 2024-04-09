台南新任7區長宣誓就職 3位市府科長獲拔擢

台南市政府今天日舉行東區、中西區、永康區、北區、官田區、將軍區及麻豆區7位新任區長宣誓典禮，由市長黃偉哲擔任監誓人。他期許新上任的區長能延續過去區長的發展基礎，積極承擔、勇於任事，了解地方需求，並與里長、議員充分協調溝通，讓區政與市政密切結合。

黃偉哲指出，區公所是市政府在地方最重要的治理機關之一，務必與地方保持良好互動，在第一線成為市府與市民的溝通橋樑。對於市民的服務也應該是「沒有最好，只有更好」。

民政局表示，日前原東區顏能通及麻豆區長柳世雄退休，以及原永康區陳勝楠及中西區長調職所遺職缺，因應區政所需予以補實，連動調整3位區長職務、1位主任秘書及3位科長調陞區長，區長和科長、專員雖都是9職等（除永康、東區等5區為10職等外），區長有如「小市長」表現優異才能獲得拔擢，目前鹽水區長及楠西區長也是由市府科長接任。