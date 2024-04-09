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台南龍眼花況差 蜂農擬納天災救助

聯合報／ 記者謝進盛周宗禎／台南報導
台南市龍眼樹今年傳出普遍不開花，連帶重創蜂農，農業部昨天現勘，100多名蜂農出席座談會。記者謝進盛／攝影
台南市龍眼樹今年傳出普遍不開花，連帶重創蜂農，農業部昨天現勘，100多名蜂農出席座談會。記者謝進盛／攝影

台南今年龍眼、荔枝、芒果開花率差，農民說芒果結果率只有3到4成，立委輪番請中央來會勘。農業部代理部長陳駿季昨先後到東山、玉井會勘，由於龍眼開花差讓蜂農間接受害，陳駿季表示，研擬首度將蜂農納入天然災害救助辦法，但芒果部分還很難判斷災損。市府表示，已請各區公所調查芒果災損，屆時再邀農糧署來勘查。

立委郭國文上月下旬就邀中央會勘龍眼、芒果花況不佳情況，也提出衝擊蜂農生計，郭國文說，農糧署將會擬定龍眼花況標準，例如花況結果不及5成就能夠補助蜂農，預計本月底修正辦法會出爐。

立委陳亭妃昨則安排立法院經濟委員會勘災，陳駿季先到東山區農會出席蜂農災損座談會，100多名蜂農出席，陳亭妃、東山農會總幹事余淑琴說，東山龍眼開花率差已獲列入天然災害救助，蜂農「間接」受害，減產約7至8成。

台灣養蜂協會理事長黃國展及前任理事長江順益、監事蔡勝貿說，養蜂多年來，每次災損都無法適用天然災害救助辦法確保權益，蜂農彷彿被外界遺忘了。

東山區青山里詹姓蜂農養了100箱，他苦笑說，因龍眼不開花，蜜蜂為生存還互咬大量死亡損失慘重。

陳駿季說，農業部正研擬相關救助辦法，癥結卡在「認定」上有無更科學依據？且不少養蜂戶如遊牧民族般，經常機動地點養蜂，仍有相關技術須克服，也會試圖開發程式，讓蜂農能定位，認定上更科學。農業部表示，會推動將養蜂業列為農業保險對象，後續邀蜂農代表開會研議保單設計技術性問題。

陳駿季隨後轉往玉井勘查芒果災損，農民陳情說，今年芒果開花狀況不好，結果率只有3到4成，很多都是「空包彈」，很可能甚至不到2、3成，希望政府能救助。

不過陳駿季、市長黃偉哲都說，目前還很難判斷芒果災損狀況，已拜託各區公所調查，預計4月中下旬才有勘查結果。

災損 芒果 陳駿季

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