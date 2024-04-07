台南竹溪、日新溪汙染 市府分期改善 環團：出海口魚塭要減少開發

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台南市竹溪是市區唯一露天溪流，流經南山公墓再匯流成日新溪從四鯤鯓出海，為改善整條河川汙染，已完成第1期整治，第2期整治經費4.6億元已核定，正進入招標作業階段，接著已提出第3期4.5億元整治經費。水利局表示，為加速改善日新溪汙染，將設截流站，引水至虎尾寮水資中心處理後放流，徹底改善河川水質。

市議員林美燕表示，期待水利局的竹溪與日新溪汙染改善計畫，但日新溪溪底汙泥積存已久，即使未來水質改善，但汙泥若不清，水質改善成效還是會大打折扣，未來也應把清淤列入，才能竟其功。邱忠川表示，會逐步清日新溪的淤泥，但私人地部分暫無法清理，須等徵收後才能清淤。

竹溪流經體育公園段在第1期整治完工後，每天6萬噸的民生廢水約有2.5萬噸截流至水質淨化場處理後再放流，但仍有約3.5萬噸沒處理，竹溪的水質仍未完全改善，因此市府續爭取第2期整治經費，在竹溪橋處旁設置淨水場，處理另3.5萬噸廢水，徹底改善水質。

第2期經費4.6億去年底就獲核定，但因南市飛靶射擊場遷移問題卡關而延後，最近已敲定射擊場將在8月暫遷往柳營，而關廟的射擊場也將展開興建作業，讓整治工程得以進行，目前已進入招標作業階段。

水利局長邱忠川說，河川水質改善是市長黃偉哲首要政策之一，已提案向水利署、環境部爭取4.58億元，規畫日新溪汙染整治，還未爭取到之前，汙染改善沒放鬆，將先在日新溪設截流站，引水到虎尾寮水資源處理中心，處理後放流，同時改善日新溪與三爺溪汙染。

台南社大研究員晁瑞光說，竹溪過了金湯橋後流入南山公墓，接著匯流生活排水成為日新溪，南山公墓生態豐富，也是台南機車與市區間的緩衝帶，水質改善將有加分作用；也希望日新溪出海口周遭魚塭、凹地減少開發，發揮蓄洪作用，因應溫室效應下的急遽氣候。