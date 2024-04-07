嘉縣貨轉中心抵費地標售 料掀搶標

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台積電將在嘉科園區蓋2座先進封裝廠，另「華泰名品城」也將落腳高鐵太保站特區，造成嘉義房市飆漲；縣府最近公告辦理「貨物轉運中心市地重劃區」33筆抵費地標售，房仲界推測，16日開標恐引發搶標。

嘉義縣政府辦理貨轉中心市地重劃區33筆抵費地標售作業，依區位不同，底價每坪從9.2萬元到17萬元不等；地方人士指出，貨轉中心位在嘉市與太保市交界，都市計畫長達45年，2019年啟動重劃，花兩年完成公共設施，2022年完工謝土後，中華郵政斥資3.2億，以每坪18萬搶買1800坪抵費地，斥資逾10億建郵務轉運、倉儲物流及電商平台中心，附近重劃區也有華泰名品城及台積電相繼宣布落腳，房市蠢動。

貨轉中心占地28.33公頃，縣府取得41筆抵費地分批標售，抵費地提供貨運服務、倉儲集散及物流中心、批發、零售、物流及大型購物中心、餐飲服務、娛樂服務業等多元使用，以引進就業人口帶動經濟發展。

縣府地政處說，這次標售的33筆抵費地委託不動產估價師參酌各街廓土地位置地勢、道路寬度、公設土地使用分區及預期發展等因素，並參考2021年同一供需圈內不動產實價登錄價格估算標售底價，再送市地重劃委員會評定，市價屬合理範圍。

住商不動產故宮南院加盟店房仲蔡哲安說，貨轉中心產業類別雖有限制，但中華郵政以每坪18萬元向縣府購地，另有多筆成交紀錄均高於標售底價，符合產業類別的廠商已摩拳擦掌，隨台積電封測廠、嘉科園區與物流相關產業產生共伴效應，廠商進駐意願高。

議員黃榮利說，中山高1977年通車就規畫做貨轉中心，地主一直期待政府協助開發，但現在都市計畫開發是原地分配，導致縣府持有的抵費地面積小且分散， 標售金額無法高，現在鄰近建地每坪已上看20萬，若縣府取得的抵費地能集中，更能促進地方繁榮。