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台南衛生局推蘇丹紅食安標章 張貼率約6成6

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市3月份推出「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標章，由業者自主管理檢驗後張貼，迄今發放9074張標章，南市衛生局為確保標章有效貼發，日前前往夜市、商圈等場域抽驗，查核777家業者，其中約512家現場貼有標章，張貼率約6成。圖／南市衛生局提供
台南市3月份推出「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標章，由業者自主管理檢驗後張貼，迄今發放9074張標章，南市衛生局為確保標章有效貼發，日前前往夜市、商圈等場域抽驗，查核777家業者，其中約512家現場貼有標章，張貼率約6成。圖／南市衛生局提供

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近期食安風暴不斷，台南3月推出「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標章，由業者自主管理檢驗後張貼，迄今發放9074張標章，台南市衛生局為確保標章有效貼發，日前前往各場域抽驗，查核777家業者有512家張貼標章，張貼率約6成6。

衛生局指出， 為加強蘇丹紅食安管理，南市府針對蘇丹色素等產品建立專區，並公布稽查批號、抽驗結果，3月19日起也推動「本場所不提供/不使用含蘇丹紅調味品」標章，邀業者自主管理檢驗後張貼，提供民眾安心消費的場域。

衛生局表示，目前已發放9074張標章，為確保標章具有公信力，近期出動272人次前往百貨公司美食街、商圈、學校、夜市等場域查核777家業者，約512家業者有張貼標章。

台南一名張姓市民說，近期一下子辣椒粉出問題，接著又是粿條、河粉發生食物中毒，外食族只能自己多注意，，看見店家有貼食安相關標章，消費時多少會放心一些。

衛生局表示，台南身為美食之都，許多業者都自願張貼標章，後續仍會落實抽驗餐飲業、夜市小吃業者，也呼籲遵守相關法規，加強自主管理，共同保障大眾的食品安全和健康。

台南 蘇丹紅 衛生局

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