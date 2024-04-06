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影／千人湧入台南福智關廟護生園區 帶萌寵法師面前受皈依

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影

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福智基金會台南關廟護生教育示範園區今天舉辦「萌寵相揪一起來」蔬食市集活動，民眾1千多參與，許多人帶寵物法師面前授皈依，因人數太多還出動了七名法師，提醒主人要好好照顧他們一輩子，呼籲大家支持「愛萌寵、吃蔬食」，多蔬食實踐尊重生命、減碳守護地球環境。

福智護生園區舉辦蔬食市集多年，今年結合寵物與家人活動，許多民眾帶來貓、狗、鸚鵡、倉鼠、烏龜等各種寵物來給福智僧團法師加持，誦念祈福後給寵物護身御守。

僧團也舉辦「法師說故事」，法師為寵物與飼主祈福。法師說明為何飼主會讓寵物「皈依」佛法，因為動物和人一樣，都有離苦得樂的本能，需要愛與被愛，寵物也能受到澤佑。

「寵物專題講座」則邀請狗全能發展學堂訓練師Ruby爸、柚園生態農場創辦人環境教育師蜘蛛老師舉辦四場專題講座，為民眾解答與寵物互動問題、如何增進彼此暸解。

現場還有4名專業攝影師為現場萌寵與飼主拍攝「寵物沙龍照」合影，讓主人帶回留念。

福智佛教基金會與農業部林業與自然保育署合作，2013年成立福智護生園區，推動蔬食生活及落實友善動物行動，持續至今舉辦活動提醒大家關心身邊動物、多蔬食少肉食，讓動物更能自由自在生存生活，呼籲大家將關心身邊寵物的心意延伸關心其他動物與人類身上，為現在世界增添祥和與幸福。期盼「愛萌寵、吃蔬食」不再是一句口號。

福智護生園區專員陳奕成表示，福智護生園區示範「共享共存的生命觀」，希望所有的生命都相互尊重、相互關心，珍惜共同擁有的空間、資源。他說，寵物的一生幸福，仰賴主人的關心與照顧，萌寵們也用一生回報陪伴飼主，如此緊密的緣分與真摰的情感，令人動容。

福智要傳遞傳遞及推廣生命教育與環境教育理念，將原本集約式乳羊場轉型為護生教育園區。園區除原有乳羊也收留蘇卡達象龜、緣翹陸龜、鸚鵡等，並為當地野生動物營造天然溼地，打造多元環境永續教育場域。

台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，請來專家教導主人如何與寵物溝通。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，請來專家教導主人如何與寵物溝通。記者周宗禎／攝影
家長帶各種寵物來給法師加持，因為天氣熱除了遮陽傘還有冰塊風扇。記者周宗禎／攝影
家長帶各種寵物來給法師加持，因為天氣熱除了遮陽傘還有冰塊風扇。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影
台南關廟福智護生教育園區舉辦寵物市集，家長帶各種寵物來給法師加持。記者周宗禎／攝影

寵物 法師

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