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強勢回歸！台南「紅龜粿」重新變紅球 延展至晚間6點

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
紅球計畫在台南第8天發生「遇刺」小插曲，所幸經策展團隊緊急搶修後，順利在下午3點15分重新充氣完成並開放民眾互動。記者萬于甄／攝影
紅球計畫在台南第8天發生「遇刺」小插曲，所幸經策展團隊緊急搶修後，順利在下午3點15分重新充氣完成並開放民眾互動。記者萬于甄／攝影

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紅球計畫在台南第8天發生「遇刺」小插曲，飽滿的紅球一度癱軟在地彷彿成「紅龜粿」，所幸經策展團隊緊急搶修，順利在下午3點15分重新充氣完成並開放民眾互動，大批「球迷」湧入新化街役場，讓不少在地人相當驚訝，直呼「紅球魅力驚人！」。

文化局表示，藝術家為使紅球與古蹟能有良好互動，以保護古蹟為優先考量，早上選擇搭鷹架方式充氣，但球體在準備定位時略為下滑，導致不慎碰觸鷹架尖端刺破消風，因此下午改將紅球放置在2棟新舊古蹟建築中間。

紅球計畫今早傳出被刺破消風，讓不少「球迷」相當意外，不少人仍在新化周邊古蹟、觀光景點旅遊，等待下午重新展出；紅球順利在下午3點充氣完成，約3點15分強勢回歸，大批民眾湧入新化街役場，路邊也有藝術家拿起畫筆在旁作畫，熱鬧程度不輸過年。

文化局提到，紅球經過藝術家檢視後，發現破裂部位在可修補範圍，藝術家更在紅球的修補處簽上「RED BALL TAINAN 2024 ♡」字樣，未來將跟著紅球環遊全世界。另藝術家也想和大家傳達街頭藝術、公共藝術的本質，就算發生任何的危機或是特殊的狀況，都能夠重整旗鼓重新出發。

文化局說明，紅球今下午3點在新化街役場重新開放後，延長展出時間至晚間6點，或許將是紅球在台南唯一一場可看見日落的場次，民眾把握時間一起與紅球互動。

紅球計畫今下午3點在新化街役場重新開展後，延長展至晚間6點，將是紅球在台南唯一一場可看見日落的場次，文化局歡迎民眾把握時間一起與紅球互動。記者萬于甄／攝影
紅球計畫今下午3點在新化街役場重新開展後，延長展至晚間6點，將是紅球在台南唯一一場可看見日落的場次，文化局歡迎民眾把握時間一起與紅球互動。記者萬于甄／攝影
紅球計畫在台南第8天，早上因發生「遇刺」小插曲，下午策展團隊改將紅球放置在2棟新舊古蹟建築中間，更好與民眾互動。記者萬于甄／攝影
紅球計畫在台南第8天，早上因發生「遇刺」小插曲，下午策展團隊改將紅球放置在2棟新舊古蹟建築中間，更好與民眾互動。記者萬于甄／攝影

古蹟 紅球 藝術家

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