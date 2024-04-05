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紅球破了！台南移展新化街役場 充氣時遭鷹架刺破

中央社／ 台南5日電
紅球台南歷史街區策展行動5日移展新化區歷史建築原新化街役場，紅球充氣過程被鷹架尖銳處刺破，策展團隊人員緊急處理。中央社
紅球台南歷史街區策展行動5日移展新化區歷史建築原新化街役場，紅球充氣過程被鷹架尖銳處刺破，策展團隊人員緊急處理。中央社

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紅球台南歷史街區策展行動今天移展新化區歷史建築原新化街役場，計畫在兩棟建物間通道架高，營造讓觀眾可從紅球下方通過互動場域，但紅球充氣過程被鷹架尖銳處刺破，展開緊急修復。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天進入第8天行程，除了是此次唯一在原台南縣轄內景點場次，也被策展團隊形容為困難度最高一場。

策展團隊上午6時許就抵達現場，在原新化街役場建物與旁邊另一棟建物間通道架起金屬鷹架，把紅球置放在鷹架上方充氣，預計充氣完成後移開鷹架，讓紅球「卡」在兩棟建物間，下方仍有約180公分高空間可供觀眾通過，是此次在台南10場次中，唯一可讓觀眾在下方與紅球互動場次。

現場在上午9時許已湧入許多圍觀民眾，並有人開始排隊，等候10時活動正式展開時，近距離與紅球互動，但在9時50分左右，現場突然傳出「砰」一聲，策展團隊查看後，確認紅球被鷹架上方尖銳處刺破一個洞。

策展團隊人員與波希克討論後，決定將紅球消氣並試圖修復，再視修復進度決定今天活動是否持續進行，現場排隊民眾則仍圍著紅球拍照，有人直呼好可惜，也有人說，紅球破掉也是難得機緣，仍值得紀念。

台南 團隊 紅球

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