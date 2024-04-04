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紅球計劃台南掀熱潮！藝術家新化現場創作 4月7日南門公園畫句點

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
紅球計畫在台南掀熱潮，所到之處受到民眾喜愛。圖／南市府提供
紅球計畫在台南掀熱潮，所到之處受到民眾喜愛。圖／南市府提供

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紅球計劃已在台南掀起熱潮，所到之處受到民眾喜愛，4月5日將來到原新化街役場，藝術家Kurt Perschke也將搭乘合作夥伴府城國際租賃打造的紅球車，到現場創作。文化局也邀請民眾多加利用「紅球台南 RedBall Tainan」展出期間，搭乘合作夥伴「台一大車隊」所提供的晶英酒店至新化，及高鐵至新化的共乘服務。

策展人黃若珣指出，特別選在新化歷史街區，除了新化可象徵著山海交匯之城，原新化街役場也具象徵著曾為地方提供民眾方便快捷的重要據點，還可彰顯西洋歷史式樣風格在台南400年的時光旅程中，營造了新化歷史街區的城市樣貌。

文化局長謝仕淵說，紅球藝術家Kurt Perschke其實不止到訪「大目降」或「大穆降」(Tavokan），去年底也來到鹽水歷史街區，非常喜歡魚鱗巷、連成巷、王爺巷等巷弄，也想過永成戲院、八角樓等等街區內可彰顯歷史文化的景點。但是在人潮、光線、以及最重要的民眾參觀安全性考量下，像是放在巷弄中閒置的老屋上，只是在載重考量下，還是要捨棄一些藝術家心中喜愛的裝置點。

謝仕淵提醒，紅球台南也和成功大學博物館合作推出「紅球台南-瑞波波 歷史街區策展行動」平行展持續展覽至4月10日，提供紅球台南完整的行動論述與這座城市的空間歷史發展，地點成大勝利校區未來館2樓。「紅球台南」計畫的最後一天是4月7日，邀請大家一起來展出地點南門公園，與紅球來一場相約而遇的周末，用台南人的日常與紅球道別。

紅球藝術家Kurt Perschke4月5日將搭乘合作夥伴府城國際租賃打造的紅球車，前往原新化街役場現地創作。圖／南市文化局提供
紅球藝術家Kurt Perschke4月5日將搭乘合作夥伴府城國際租賃打造的紅球車，前往原新化街役場現地創作。圖／南市文化局提供

台南 紅球 藝術家

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