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清明首日北港公墓爆發陳抗 廠商抗議公所拖延工程款

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
清明連假首日，祭祖的人潮多，負責北港府番公墓修繕工程的廠商在納骨塔門口高舉大字報，抗議北港鎮公所百般刁難遲不付款，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
清明連假首日，祭祖的人潮多，負責北港府番公墓修繕工程的廠商在納骨塔門口高舉大字報，抗議北港鎮公所百般刁難遲不付款，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影

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清明連假首日，各地掃墓人潮多，雲林縣北港府番公墓今天爆發廠商持大字報在納骨塔前抗議，並揚言封閉塔櫃，吸引民眾目光，廠商指控北港鎮公所納骨塔修繕工程早在去年10月完工，監造單位也認定工程沒問題，公所卻百般刁難遲不付款，公所表示，該工程有缺失尚未完成驗收，將請廠商修正補件後再依程序辦理。

清明連假第一天各地湧現掃墓人潮，北港鎮最大的府番公墓也人來人往，為改善老舊的第1 納骨塔，北港鎮公所於去年4月發包以500多萬元，完成塔櫃面板修繕與結構補強工程，今天上午卻爆發負責公墓修繕工程的廠商張明輝在納骨塔門口高舉大字報抗議北港鎮公所「百般刁難、遲不付款」，同時在塔櫃張貼欠款封櫃的公告，表達強烈抗議。

張明輝說，工程去年4月開工預定7月完工，由於施工期間發現部分骨甕太大，塔櫃空間已無法再加裝「強化面板」，經與公所協調達成協議，無法施工的部分就不做但扣減工程款，他依公所指示施工至10月完工，不料，公所卻遲遲借故不驗收，他四處奔走，好不容今年1月才驗收，監造單位也認定工程沒問題，但公所卻又百般刁難，挑了300多項小毛病，他也一一改正，如今又拖了一百多天遲不支付500多萬元工程款，他才選在清明節站出來抗議，讓鄉親主持公道。

公所建設課長陳佳鴻指出，該工程多項缺失包括上頂板強化未施作，名牌缺損、櫃門啟閉不順等，所以初驗才未通過，對於部分強化板無法施作，廠商雖依協調施作，卻未造冊附列竣工報告中說明，資料不全，公所日前已函請廠商補件送審，後續再依程序處理。

張明輝表示，修繕納骨塔也算是做功德，他實無意影響民眾祭祖，也不想對薄公堂，會再依公所要求補件，只是工程已完工半年，連材料費都沒拿到半毛錢，只期待公所能高抬貴手早日解決。

負責北港府番公墓修繕工程的廠商指控，均依北港鎮公所要求和設計施工，監造單位也都認同，但公所卻百般刁難遲不付款。記者蔡維斌／攝影
負責北港府番公墓修繕工程的廠商指控，均依北港鎮公所要求和設計施工，監造單位也都認同，但公所卻百般刁難遲不付款。記者蔡維斌／攝影
負責北港府番公墓修繕工程的包商，與北港鎮公所主管討論後，將再行補件並依程序處理。記者蔡維斌／攝影
負責北港府番公墓修繕工程的包商，與北港鎮公所主管討論後，將再行補件並依程序處理。記者蔡維斌／攝影
負責北港府番公墓修繕工程的廠商在納骨塔櫃張貼封櫃公告，抗議北港鎮公所百般刁難遲不付款，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
負責北港府番公墓修繕工程的廠商在納骨塔櫃張貼封櫃公告，抗議北港鎮公所百般刁難遲不付款，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影

公墓 北港 納骨塔

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