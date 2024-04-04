路面龜裂修繕流標6次…嘉縣道159線媽祖文化大道 重新招標

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嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道，連接太保、新港到雲林北港等地，也可通往國道1號嘉義交流道、進入嘉市區，常有大車輾壓導致路面龜裂，交通部核定將近2億元改善道路並補助約9成經費，不料已經流標6次，議員催促盡快改善。縣府表示，經檢討後略微縮短工程長度，昨天重新公告招標。

縣府建設處表示，檢討流標主因為原物料上漲、嚴重缺工，因而提出相對應的調整，盼提升廠商投標意願，希望第7次能順利招標、盡速發包。

建設處指出，縣道159線車流量非常大，重車頻繁輾壓路面，路基軟不耐碾壓，去年委託專業顧問公司路面健檢，針對受損的路面鑽心檢測，將從源頭改良增強耐久性，159線5公里至9公里處路段、從嘉民路口至月眉潭橋，全長大約4.1公里將刨鋪。

建設處也指出，同步會重新設計危險路口，如增設左轉專用道、庇護島、退縮路口斑馬線，也會優化分隔島及道路兩側植栽。

議員黃啟豪說，媽祖文化大道是往返嘉義市區及新港主要道路，也是奉天宮香客進香的重要路線，因過往道路基底施工品質不佳，再加上又時常有大車行駛，導致路面崎嶇不平、大小坑洞一堆，屢屢發生車禍，鄉親怨聲載道，去年臨時會就提案，盼盡快改善。