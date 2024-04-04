南科帶動農地飆漲 出現億萬農民

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

南科台南園區帶動周邊房地飆漲，連農地都被期待透過都市計畫變為建地，吸引建商、投資客，房仲業者觀察，近5年農地每坪4萬元漲到近15萬元，因此出現「億萬農民」，安定區農會存款更從20年僅20億元，增到95億元，在全市排名前5名。有議員憂心此現象恐造成「離農」問題日趨嚴重；市府回應，土地買賣是市場自由機制，農地還是以農用為原則。

1名專營南科一帶的房仲說，隨南科開發面積增加，3、40年前農地1分地（近300坪）才5萬元，現在1坪5萬也買不到，從以「分」計價變成「坪」計價，這4、5年來漲快10倍，經觀察，周邊許多農地被轉手多次，目前行情2分農地（600坪）平均都可賣近1億元。

據了解，1名資深農婦6年前賣地，投資客近來轉手竟賺了20倍；今年1名老農也將特定區內約600坪農地脫手，每坪成交價14萬元，換算下來近9000萬元入袋。

1名曾幫買賣農地的房仲說，老農賣地後除選擇存入農會儲蓄，許多人傳統觀念「有土斯有財」繼續投入房地產，有的在南科附近、甚至往更外圍麻豆、佳里等買農地，同樣期待未來變建地，且不用繳土地、增值稅，後代繼承也不用課稅，另，有老農到市區直接買房、買店面，當包租公、包租婆。

安定區蘇厝、蘇林里鄰近南科，傳出不少農民賣地變富，安定區農會從20年前存款20億元，平均年增2億元，近年更年增8、9億元，累計到95億元；農會總幹事王寶民說，以前農地沒人要，近年又受到天候、缺工因素影響耕作意願，加上開價不錯，老農多半願意賣地。

王寶民也說，農會面對存款增加的確有利息壓力，轉存農業金庫外，現在放款業務也增加，包括房貸、營建類貸款都能承作，還有不少新青安貸款案例。

副議長林志展說，台積電擴廠效益持續帶動發展，人口紅利吸引投資，據聞買農地的很多是外地人，雖樂見地方發展，但政府應該注意日趨嚴重的「離農」問題。