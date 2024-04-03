0403花蓮大地震／綠營雲林虎尾鎮長參選人暫停選舉活動

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雲林縣虎尾鎮長補選13日登場，民進黨雲林縣虎尾鎮長參選人林明正今天表示，早上發生規模7.2地震，社會正齊心賑災，不適合選舉造勢，因此將暫停掃街活動，擇期舉辦。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理，雲林縣選委會公告，虎尾鎮長將於13日補選。

林明正競選總部表示，原訂明天上午10時立委黃捷和劉建國將陪同參選人掃街，沿著虎尾鎮中正路，一路發送兒童節禮物，並一起宣傳婦幼政策。

然而今天上午花蓮近海發生規模7.2地震，據中央災害應變中心，截至下午4時30分全國災損傷亡共9死、821傷、127人受困。

林明正說，考量到社會正在齊心賑災，不適合選舉造勢，讓大家一同協助賑災，他將暫停掃街活動，擇期舉辦。