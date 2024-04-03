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嘉義縣新港媽祖文化大道路況差 流標6次地方盼盡快改善

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影

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嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道是重要聯絡道，連接太保、新港到雲林北港等地，常有大車輾壓導致路面龜裂，交通部核定將近2億元改善道路，公路總局補助約9成經費，縣府自籌約1成，因工程流標6次進度落後，經檢討後今天重新公告招標，地方盼盡快改善。

縣府建設處指出，縣道159線車流量大，重車頻繁輾壓路面，路基軟不耐碾壓，去年委託專業顧問公司路面健檢，針對受損路面鑽心檢測，瞭解道路鋪面及基底狀況，從源頭改良增強耐久性，也會重新設計危險路口，如增設左轉專用道、庇護島、退縮路口斑馬線。

建設處表示，縣道159線5K+250至9K+620路段將刨鋪，從嘉民路口至月眉潭橋，全長約4100公尺，也會優化分隔島及道路兩側植栽，工程經過6次流標及2次檢討後，因應物價上漲及缺工缺料等因素，擬縮短道路改善範圍，盼提升廠商投標意願。

議員黃啟豪說，媽祖文化大道是往返嘉義市區及新港主要道路，也是奉天宮香客進香的重要路線，因過往道路基底施工品質不佳，再加上又時常有大車行駛，導致路面崎嶇不平、大小坑洞一堆，屢屢發生車禍，鄉親怨聲載道，去年臨時會提案盼盡快改善。

黃啟豪強調，媽祖大道改善工程從去年下半年起，已連續流標6次，建設處檢討流標原因，主因為原物料上漲及嚴重缺工，因而提出相對應的調整，略為縮短工程長度；這次是第7次招標，希望這次能順利招標、盡速發包，保障民眾行車安全，降低車禍發生。

嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新港鄉縣道159線媽祖文化大道路況不佳，流標6次今天重新招標，地方盼盡快改善。記者黃于凡／攝影

嘉義 媽祖

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