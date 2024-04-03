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雲林莿桐甘西活動中心 重建動土

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣莿桐鄉甘西社區活動中心獲前瞻基礎建設及縣府補助拆除重建動土，預估一年後完工，作為當地的日照中心及關懷據點。記者陳雅玲／攝影
雲林縣莿桐鄉甘西社區活動中心獲前瞻基礎建設及縣府補助拆除重建動土，預估一年後完工，作為當地的日照中心及關懷據點。記者陳雅玲／攝影

衛福部推動全台「1國中學區1日照中心」，雲林莿桐鄉甘西社區活動中心獲前瞻經費及縣府補助拆除重建，昨天動土，預估1年後完工；莿桐鄉長廖秋蓉說，將委託專業機構作為B級長照據點，服務可擴及鄉內7個村落。

1國中學區1日照中心推動截至今年1月，816個學區已有714學區布建日照中心，尚有12.5%未完成，衛福部長照司副司長吳希文說，1月全國已設1009家日照中心，力拚年底可以達成。

甘西社區活動中心是社區照顧關懷據點，每周一、三、五都有數十名長者參與各項預防老化及延緩失能活動，不過1970年興建至今老舊不堪使用，公所前年提報拆除重建計畫，獲前瞻補助945萬元，加上公所配合款和縣府補助，距離總經費2800萬仍不足1750萬元。

去年初縣議員鍾明馨、莿桐鄉代會主席林弼昇、甘西村長林建旭等人請命，縣長張麗善決定大力支持，縣府加碼補助1200萬元，公所再自籌550萬元，總算在去年底湊足經費並完成招標。

張麗善 衛福部 長照

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