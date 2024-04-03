雲林莿桐甘西活動中心 重建動土

衛福部推動全台「1國中學區1日照中心」，雲林莿桐鄉甘西社區活動中心獲前瞻經費及縣府補助拆除重建，昨天動土，預估1年後完工；莿桐鄉長廖秋蓉說，將委託專業機構作為B級長照據點，服務可擴及鄉內7個村落。

1國中學區1日照中心推動截至今年1月，816個學區已有714學區布建日照中心，尚有12.5%未完成，衛福部長照司副司長吳希文說，1月全國已設1009家日照中心，力拚年底可以達成。

甘西社區活動中心是社區照顧關懷據點，每周一、三、五都有數十名長者參與各項預防老化及延緩失能活動，不過1970年興建至今老舊不堪使用，公所前年提報拆除重建計畫，獲前瞻補助945萬元，加上公所配合款和縣府補助，距離總經費2800萬仍不足1750萬元。

去年初縣議員鍾明馨、莿桐鄉代會主席林弼昇、甘西村長林建旭等人請命，縣長張麗善決定大力支持，縣府加碼補助1200萬元，公所再自籌550萬元，總算在去年底湊足經費並完成招標。