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寶林案波及木耳銷售 農民喊冤
寶林茶室食安事件，木耳也被點名可能是毒素來源，全台最大木耳產區嘉義縣中埔鄉正值生產旺季，被波及通路訂單、午餐供貨喊停，縣長翁章梁等人昨天到社口村旭嶺農場，品嘗木耳滋味，為無毒木耳掛保證，盼檢方、衛福部盡速釐清真相；農場主人莊詠傑喊冤「木耳生產無毒，食用安心！」
「我們木耳農很冤枉！」莊詠傑說，農民忙著交貨生產，還不知發生什麼事，卻傳出疑似與木耳食材有關，造成消費者恐慌，通路、午餐供應停滯，農場50萬包太空包待採收，農民憂心忡忡，擔心損失生計受影響。
莊詠傑也說，嘉義縣位處北回歸線最適合木耳栽培，中埔全年栽培3650萬多包，總生產量182萬5050公斤，面積產量居全台之冠，生產6、70年來未曾發生木耳食安事件，木耳在無毒環境下生產，現在旺季正要出貨，希望食安風波盡速平息。
翁章梁、立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲等人在莊詠傑陪同下品嘗鮮木耳、喝木耳汁，直呼「好吃、請大家安全食用」，翁章梁說，寶林茶室已釐清屬單一個案，木耳農遭受無妄之災，籲請消費者安心食用國產木耳。陳冠廷說，會要求衛福部、農業部提供食安指引，不能讓生產木耳農民受害。
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